Νέα ντοκουμέντα: Καρέ - καρέ η δολοφονία Φύσσα - ΦΩΤΟ

Στη δημοσιότητα δίνονται για πρώτη φορά ντοκουμέντα που έχουν κατατεθεί με τη δικογραφία και αφορούν στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η οικογένεια Φύσσα ανέθεσε στην ομάδα Forensic Architecture να ερευνήσει τις ενέργειες των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι σύμφωνα με τις μαρτυρικές τους καταθέσεις έφθασαν πολύ αργά για να αποτρέψουν την επίθεση, αν και μάρτυρες ανέφεραν ότι ήταν παρόντες στο σημείο της δολοφονίας αλλά δεν παρενέβησαν.

Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture (FA) έχει την έδρα του στο Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Αποτελείται από μία ομάδα αρχιτεκτόνων, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, τεχνολόγων, κι άλλων ειδικών και πραγματογνώμων.

Το κέντρο αναλαμβάνει χωρική και πολυμεσική έρευνα εκ μέρους διεθνών εισαγγελέων, ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και άλλων πολιτικών ή περιβαντολογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ). Η έρευνα του Forensic Architecture έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν σε εξεταστικές επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε δικαστήρια διεθνούς δικαίου. Συγκεκριμένα, έρευνα της ομάδας που αφορούσε σε επιθέσεις από μη-επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο 2013 και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη, το 2014 (μέσω του UNSRCT).

Η έρευνα του Forensic Architecture για το τείχος στο χωριό του Battir στην Παλαιστίνη παρουσιάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ (Israeli High Court) στα πλαίσια της υπόθεσης Battir vs. the Ministry of Defence, μέσω του δικηγόρου Michael Sfard, ο οποίος κέρδισε την δίκη στις 4 Ιανουαρίου 2015. Η έκθεση της ομάδας Use of White Phosphorous in Urban Environments παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Γενεύη, τον Νοέμβριο 2012 και στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ (για τον Yesh Gvul μέσω του Michael Sfard) τον Μάρτιο του 2011. Η ομάδα Forensic Oceanography (Charles Heller και Lorenzo Pezzani) του Forensic Architecture παρουσίασε την υπόθεση Left-to-Die Boat στην Γαλλική Tribunal de Grand Instance τον Απρίλιο 2012, στην Brussels Tribunal de premi?re instance τον Νοέμβριο 2013, και στα δικαστήρια της Ισπανίας και της Ιταλίας τον Ιούνιο 2013.

Τέλος, η έρευνα Gaza Platform, καθώς και η έκθεση Rafah: Black Friday, που αφορούσε τον πόλεμο στην Γάζα το 2014 και διεξήχθη σε συνεργασία με την Διεθνή Αμνηστία υπεβλήθη στο UN Independent Commission of Inquiry τον Μάρτιο 2015 και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ICC) τον Σεπτέμβριο 2015.Το βίντεο προβλήθηκε σήμερα κατόπιν εισήγησης της εισαγγελέως, Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.