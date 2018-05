Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ αλλά και ο Ντέιβιντ με την Βικτόρια Μπέκαμ έφθασαν νωρίτερα στο κάστρο του Γουίνδορ, καθώς είναι ανάμεσα στους 800 συνολικά προσκεκλημένους του γάμου του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Η Αμάλ, ντυμένη στα κίτρινα έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ μαύρα επέλεξε να φορέσει η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία παρέμεινε ανέκφραστη τόσο έξω, όσο και μέσα στο ξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

As Meghan Markle gets ready at Cliveden House hotel, guests begin to fill St. George's Chapel, including George and Amal Clooney and Oprah https://t.co/OvLScRZ1ps pic.twitter.com/GgFvDtEQbI