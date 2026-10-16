Σάκχαρο στο αίμα: Η συνήθεια στο φαγητό που μπορεί να αποτρέψει τις απότομες αυξομειώσεις, σύμφωνα με μελέτη

Ένα γεύμα με παρέα μπορεί να προσφέρει περισσότερα από ευχάριστες στιγμές και όμορφες συζητήσεις. Σύμφωνα με νέα μελέτη, η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου κατά τη διάρκεια του φαγητού συνδέθηκε με μικρότερη αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μετά το γεύμα.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πώς η κοινωνική εγγύτητα σχετίζεται με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και την απόκριση στο στρες. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σύνδεση και γιατί η ανθρώπινη επαφή μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία για τη σωματική υγεία από όσο πιστεύουμε;

Η συνήθεια στο φαγητό που βοηθάει να αποφύγετε τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα

Συχνά νιώθουμε ότι μας λείπει η πραγματική ανθρώπινη επαφή. Έχουμε αντικαταστήσει τις δια ζώσης συναντήσεις με βιντεοκλήσεις και περνάμε αμέτρητα γεύματα προσηλωμένοι στην οθόνη του κινητού, αντί να απολαμβάνουμε τη στιγμή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ωστόσο, η κοινωνική σύνδεση αποτελεί έναν κρίσιμο (και συχνά υποτιμημένο) παράγοντα για τη συνολική μας υγεία.

Είτε φταίει η σύγχρονη κουλτούρα εργασίας (πολλές ώρες δουλειάς, τηλεργασία), είτε η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί ενήλικες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα ποσοστά μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης — ένα φαινόμενο που συχνά αποκαλείται «επιδημία μοναξιάς».

Παρά το γεγονός ότι είναι εύκολο να προσποιούμαστε ότι δεν χάνουμε τίποτα όσο σκρολάρουμε στο κινητό, πληθώρα επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι η ανθρώπινη επαφή είναι απαραίτητη για μια μακροχρόνια, υγιή και ευτυχισμένη ζωή. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances υποδηλώνει ότι η απλή παρουσία ενός δικού μας ανθρώπου δίπλα μας μπορεί να επηρεάσει θετικά ακόμη και τις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισμού μας.

Με απλά λόγια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φυσική παρουσία κάποιου άλλου κατά τη διάρκεια του γεύματος συνδέεται με βελτιωμένη μεταβολική απόκριση, όπως η καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα. Αυτός είναι ένας ακόμη εξαιρετικός λόγος για να αφήσετε το κινητό στην άκρη και να απολαύσετε το επόμενο γεύμα σας με ένα αγαπημένο πρόσωπο.

Πώς διεξήχθη η επιστημονική μελέτη

Για να διαπιστωθεί εάν οι φυσιολογικές αποκρίσεις του σώματος βελτιώνονται μέσω της κοινωνικής εγγύτητας, οι ερευνητές πραγματοποίησαν τέσσερα διαφορετικά πειράματα. Κάθε πείραμα εξέτασε μια διαφορετική λειτουργία του οργανισμού:

Επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (108 ενήλικες)

Ρύθμιση θερμοκρασίας (116 ενήλικες)

Απόκριση στο στρες σε ενηλίκους (115 ενήλικες)

Απόκριση στο στρες σε βρέφη (56 βρέφη)

Σε κάθε πείραμα, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υπό δύο διαφορετικές συνθήκες:

Συνθήκη «Μόνος/η»: Εξέταση σε ατομικό επίπεδο.

Συνθήκη «Κοινωνικος/η»: Εξέταση με την παρουσία ενός κοντινού προσώπου (σύντροφος ή, στην περίπτωση των βρεφών, η μητέρα τους).

Η συμμετοχή των ίδιων ατόμων και στις δύο συνθήκες επέτρεψε στους ερευνητές να συγκρίνουν άμεσα τις μεταβολικές και φυσιολογικές αντιδράσεις του κάθε ατόμου με και χωρίς τον/την σύντροφό του.

Η εξέταση της γλυκόζης

Το πείραμα που εξέτασε το σάκχαρο στο αίμα ήταν το πιο ευρύ. Περιέλαβε 108 ενηλίκους στους οποίους δόθηκε ένα τυποποιημένο γεύμα υδατανθράκων (λευκό ψωμί που απέδιδε 50 γραμμάρια υδατανθράκων).

Οι μετρήσεις του σακχάρου στο αίμα πραγματοποιήθηκαν πριν από το φαγητό, καθώς και στα 15, 30, 45, 60, 90 και 120 λεπτά μετά την κατανάλωση. Κάθε συμμετέχων ολοκλήρωσε τη διαδικασία μία φορά μόνος του και μία φορά με την παρουσία του/της συντρόφου του.

Τα υπόλοιπα πειράματα ακολούθησαν παρόμοια δομή, εξετάζοντας την αντίδραση του οργανισμού στην έκθεση στο κρύο και σε καταστάσεις στρες.

Τι έδειξε η μελέτη – Τα οφέλη της κοινωνικής επαφής στη ρύθμιση του οργανισμού

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η ρύθμιση της ομοιόστασης —η ικανότητα δηλαδή του οργανισμού να διατηρεί το εσωτερικό του περιβάλλον σταθερό όταν συμβαίνουν αλλαγές (στο σάκχαρο του αίματος, τη θερμοκρασία ή τα επίπεδα στρες)— λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν βρισκόμαστε κοντά σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Και στα τέσσερα πειράματα της έρευνας, η κοινωνική παρουσία οδήγησε σε πιο αποτελεσματική ομοιοστατική ρύθμιση σε σύγκριση με την κατάσταση απομόνωσης.

Σάκχαρο στο αίμα: Στο πείραμα για τη γλυκόζη, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν μικρότερη αύξηση των επιπέδων σακχάρους όταν κατανάλωσαν ένα γεύμα υδατανθράκων παρουσία του/της συντρόφου τους, σε σχέση με όταν έφαγαν μόνοι τους.

Θερμοκρασία σώματος: Στο πείραμα έκθεσης σε κρύο, το σώμα των συμμετεχόντων ρύθμισε τη θερμοκρασία του πιο αποτελεσματικά όταν υπήρχε κοινωνική αλληλεπίδραση.

Διαχείριση στρες: Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κοινωνική εγγύτητα σχετιζόταν με πιο αποτελεσματική ρύθμιση του νευρικού συστήματος κατά τη διάρκεια μιας στρεσογόνας δοκιμασίας, τόσο σε ενήλικες όσο και σε βρέφη.

Οι ερευνητές ονόμασαν αυτό το φαινόμενο «κοινωνική φυσιολογία» (social physiology). Πρόκειται για τη θεωρία ότι η φυσική εγγύτητα με οικεία πρόσωπα βοηθά το σώμα να αυτορυθμίζεται καλύτερα σε διάφορα φυσιολογικά συστήματα όταν αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμες μεταβολές.

Η σύνδεση κοινωνικών δεσμών και υγείας

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν ένα ευρύτερο σώμα ερευνών γύρω από τις κοινωνικές σχέσεις και την υγεία. Προγενέστερες μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς εμφανίζουν:

Καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία

Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής (μακροζωία)

Αυξημένη παραγωγικότητα και συνολική ευεξία

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή υποδηλώνει ότι οι κοινωνικοί δεσμοί επηρεάζουν την υγεία όχι μόνο μέσω συμπεριφορών (π.χ. παρότρυνση για άσκηση), αλλά απευθείας μέσω των φυσιολογικών αποκρίσεων του σώματος. Ωστόσο, καθώς η μελέτη μέτρησε βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν αυτά τα αποτελέσματα μεταφράζονται σε μακροπρόθεσμα οφέλη υγείας.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην καθημερινή ζωή

Οι κοινωνικοί δεσμοί συνδέονται εδώ και καιρό με την καλή υγεία και τη μακροζωία. Τα νέα ευρήματα προσφέρουν έναν ακόμη λόγο για να αφιερώνετε χρόνο στους ανθρώπους γύρω σας.

Μερικοί απλοί τρόποι για να ενισχύσετε την κοινωνικότητά σας: