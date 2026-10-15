ΙΣΑ: Παρέμβαση στον Άδωνι Γεωργιάδη για τον κίνδυνο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία – Τι ζητεί

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Τον έντονο προβληματισμό του για το ενδεχόμενο εδραίωσης μονοπωλιακής θέσης και διασυνδέσεων στην ιδιωτική υγεία εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Σύλλογος ζητεί την έγκαιρη και συνολική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στους ιατρούς, στους ασθενείς και στη λειτουργία της ιδιωτικής περίθαλψης.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελούν η δημόσια συζήτηση, η σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση και πρόσφατα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη μεταβολή του ιδιοκτησιακού ελέγχου μεγάλου Ομίλου της ιδιωτικής περίθαλψης, με πιθανή συμμετοχή επιχειρηματικών σχημάτων που φέρονται να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστική εταιρεία.

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη πληροφόρηση και δεν υιοθετεί ούτε προδικάζει το περιεχόμενό τους. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι εφόσον ευσταθούν, η ενδεχόμενη συγκέντρωση ή λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας, ασφαλιστικής κάλυψης και χρηματοδότησης συνιστά εξέλιξη που απαιτεί προσεκτική θεσμική εξέταση.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η στενή διασύνδεση αυτών των δραστηριοτήτων ενέχει σοβαρούς κινδύνους:

Για τους ιατρούς:

Αφού θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος ενός ενιαίου σχήματος, που μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση των αμοιβών, επιβολή μονομερών όρων συνεργασίας και άκαμπτων «πρωτοκόλλων» μείωσης κόστους, θίγοντας τελικά την επιστημονική κρίση και την επαγγελματική ανεξαρτησία των ιατρών.

Για τους ασθενείς:

Αφού θα περιορίσει την ουσιαστική ελευθερία επιλογής θεράποντος ιατρού και νοσοκομείου μέσω κατευθυνόμενων ή κλειστών δικτύων, αποδυναμώνοντας την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό που προστατεύεται από το Σύνταγμα και καλεί το Υπουργείο Υγείας να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές και ανεξάρτητες αρχές, ώστε να αξιολογηθούν εγκαίρως οι επιπτώσεις πριν διαμορφωθούν μη αναστρέψιμα δεδομένα στην αγορά και στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.