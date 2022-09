Πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως οι καρδιαγγειακές παθήσεις με 18,6 εκατ. θανάτους

H καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για τους μισούς σχεδόν θανάτους (περίπου 18 εκατομμύρια κάθε έτος παγκοσμίως) από μη μεταδοτικές ασθένειες και αποτελεί την νούμερο ένα αιτία θνητότητας και νοσηρότητας στον κόσμο.

Το κύριο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς (29 Σεπτεμβρίου) είναι «Χρησιμοποιείστε καρδιά για κάθε καρδιά» (Use heart for every heart ) και όπως αναφέρει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ), στο μήνυμά της, “αυτή η μέρα είναι μια ευκαιρία για τον καθένα να σκεφτεί πώς να χρησιμοποιήσει καλύτερα την καρδιά για την ανθρωπότητα, τη φύση και πολύ περισσότερο για τον κάθε άνθρωπο. Η αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου είναι κάτι που αφορά κάθε καρδιά που χτυπά”.

Στο φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς συμπεριλαμβάνονται τρεις πυλώνες: Η Ανθρωπότητα, η Φύση και ο Άνθρωπος.

Η πρόσβαση στη θεραπεία και η υποστήριξη των ασθενών για την καρδιαγγειακή νόσο ποικίλλει ευρέως σε όλο τον κόσμο. Πάνω από το 75% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος, αλλά η πρόσβαση για αντιμετώπιση και θεραπεία της νόσου μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα οπουδήποτε.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για το 25% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν 7 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Είτε πρόκειται για πιο άμεσες ενέργειες όπως το περπάτημα ή το ποδήλατο αντί για ταξίδια με αυτοκίνητο, είτε για μακροπρόθεσμες προσπάθειες, όπως η υποστήριξη της νομοθεσίας για τον καθαρό αέρα, ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει σε έναν πιο υγιή πλανήτη με τον δικό του τρόπο.

Το ψυχολογικό στρες, από την άλλη πλευρά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Η άσκηση, η ξεκούραση και ο επαρκής ποιοτικός ύπνος συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων στρες. Αντιστεκόμενοι στις επιβλαβείς και κακές συνήθειες που προκαλούνται από το στρες, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την υγεία της καρδιάς μας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε χρόνο πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο να τους ενθαρρύνει να ελέγχουν αποτελεσματικά τους παράγοντες κινδύνου όπως η χρήση καπνού, η ανθυγιεινή διατροφή και η μειωμένη σωματική άσκηση, καθώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν τουλάχιστον το 80% των πρόωρων θανάτων από καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό.Η ανθρώπινη καρδιά είναι ο ισχυρότερος μυς στο σώμα. Με κάθε καρδιακό παλμό, η καρδιά αντλεί αίμα, μεταφέροντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλα τα όργανα του σώματος.Οι καρδιαγγειακές νόσοι, με κύριο εκπρόσωπο τη στεφανιαία νόσο η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορούν να προκληθούν από έναν συνδυασμό συμπεριφορικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων κινδύνου, όπως η χρήση καπνού, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η ανθυγιεινή διατροφή, η υψηλή χοληστερόλη, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η παχυσαρκία, η νεφρική νόσος, έλλειψη σωματικής άσκησης, επιβλαβής χρήση αλκοόλ και το άγχος.

Δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου και καρδιολογικός έλεγχος

Το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, (ΕΛΙΚΑΡ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, γιορτάζει την προστασία και φροντίδα του πιο σημαντικού μας οργάνου, της καρδιάς μας, με Κοινωνικές Δράσεις Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου και Καρδιολογικού Ελέγχου, που θα διεξάγει δωρεάν στους Δήμους Αιγάλεω, Γαλατσίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Οι δράσεις του Ιδρύματος με τίτλο: «Πάντα δίπλα στον άνθρωπο» θα ξεκινήσουν 29 & 30 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα:

“Δωρεάν εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου”:

-Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αιγάλεω: 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2022

-Πολυϊατρεία Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης: 10 & 11 Οκτωβρίου 2022

Ιατροί συνεργάτες του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. θα μετρήσουν την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και την ολική χοληστερόλη των δημοτών και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HEART SCORE θα προσδιορίσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τα επόμενα 10 χρόνια, παρέχοντας και τις ανάλογες συμβουλές και οδηγίες.

“Δωρεάν καρρδιολογικός έλεγχος”:

-ΚΑΠΗ Δήμου Γαλατσίου 5 & 6 Οκτωβρίου 2022

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από Ιατρούς συνεργάτες του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. και περιλαμβάνει έλεγχο αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπέρηχο καρδιάς.