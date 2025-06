Είναι ασφαλής η αυξητική στήθους; Ποια εμφυτεύματα συνδέονται με σπάνια μορφή καρκίνου

Οι αισθητικές επεμβάσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς και σε πολλούς την ευκαιρία να βελτιώσουν την εμφάνισή τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Ωστόσο, νέες έρευνες συμπεραίνουν ότι ορισμένες από αυτές τις ιατρικές διαδικασίες σχετίζονται με τον καρκίνο.

Πώς σχετίζεται η αυξητική στήθους με τον καρκίνο του αίματος;

Ορισμένες γυναίκες με εμφυτεύματα μαστού μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ενός σπάνιου αλλά θανατηφόρου αιματολογικού καρκίνου, σύμφωνα με μια κυβερνητικά χρηματοδοτούμενη μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι περίπου μία στις 500 γυναίκες φέρουν μια γενετική μετάλλαξη που αυξάνει την πιθανότητα σχηματισμού όγκων στον ουλώδη ιστό γύρω από τα εμφυτεύματα μαστού.

Αυτός ο καρκίνος, γνωστός ως αναπλαστικό λέμφωμα μεγάλων κυττάρων που σχετίζεται με εμφυτεύματα μαστού (BIA-ALCL), αναπτύσσεται όταν η τραχιά επιφάνεια ορισμένων εμφυτευμάτων προκαλεί φλεγμονή που βλάπτει το DNA και οδηγεί σε μεταλλάξεις κυττάρων.

Αυξητική στήθους: Μακροχρόνιες επιπλοκές και κίνδυνος για νόσο

Σύμφωνα με το άρθρο του 2016 με τίτλο «Cosmetic and reconstructive surgery and risk of breast cancer», οι συγγραφείς καταλήγουν ότι, όταν εκτελείται με πλήρη προεγχειρητική αξιολόγηση για τον αποκλεισμό καρκινογόνων ανησυχιών, η αισθητική ή αποκαταστατική χειρουργική μαστού μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής διαδικασία.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι τα εμφυτεύματα μαστού μπορούν να προκαλέσουν τόσο τοπικά προβλήματα όσο και, σε σπάνιες περιπτώσεις, πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, ειδικά με την πάροδο του χρόνου:

Τοπικές επιπλοκές περιλαμβάνουν σύσφιξη ουλώδους ιστού (συμβάλλουσα κάψα), ρήξη εμφυτεύματος (1–35% μέσα σε 10 χρόνια), οίδημα, μόλυνση, πόνο και σκλήρυνση — που συχνά αρχίζουν μετά από περίπου 8–10 χρόνια και μπορεί να απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

περιλαμβάνουν σύσφιξη ουλώδους ιστού (συμβάλλουσα κάψα), ρήξη εμφυτεύματος (1–35% μέσα σε 10 χρόνια), οίδημα, μόλυνση, πόνο και σκλήρυνση — που συχνά αρχίζουν μετά από περίπου 8–10 χρόνια και μπορεί να απαιτούν χειρουργική επέμβαση. Σπάνιοι καρκίνοι : Τα τραχιά εμφυτεύματα συνδέονται με το αναπλαστικό λέμφωμα μεγάλων κυττάρων που σχετίζεται με εμφυτεύματα (BIA-ALCL), έναν θεραπεύσιμο καρκίνο ανοσοκυττάρων που εμφανίζεται συνήθως 9–10 χρόνια μετά την επέμβαση εμφύτευσης. Τα λεία εμφυτεύματα φέρουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο.

: Τα τραχιά εμφυτεύματα συνδέονται με το που σχετίζεται με εμφυτεύματα (BIA-ALCL), έναν θεραπεύσιμο καρκίνο ανοσοκυττάρων που εμφανίζεται συνήθως 9–10 χρόνια μετά την επέμβαση εμφύτευσης. Τα λεία εμφυτεύματα φέρουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο. Νόσος εμφυτεύματος (BII): Ορισμένες γυναίκες αναφέρουν κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις, θολή σκέψη και εξανθήματα — πολλές βελτιώνονται μετά την αφαίρεση των εμφυτευμάτων, αν και δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως νόσος.

(BII): Ορισμένες γυναίκες αναφέρουν κόπωση, πόνο στις αρθρώσεις, θολή σκέψη και εξανθήματα — πολλές βελτιώνονται μετά την αφαίρεση των εμφυτευμάτων, αν και δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως νόσος. Αυτοάνοσες ανησυχίες : Μεγάλη μελέτη βρήκε 22–98% υψηλότερο ποσοστό παθήσεων όπως το σύνδρομο Sjögren, η πολλαπλή σκλήρυνση και η σαρκοείδωση μεταξύ των ληπτών εμφυτευμάτων.

: Μεγάλη μελέτη βρήκε 22–98% υψηλότερο ποσοστό παθήσεων όπως το σύνδρομο Sjögren, η πολλαπλή σκλήρυνση και η σαρκοείδωση μεταξύ των ληπτών εμφυτευμάτων. Καρκίνος του μαστού: Ισχυρές αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελετών και μετα-αναλύσεων, δείχνουν ότι τα εμφυτεύματα δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού· ορισμένες αναφέρουν ακόμη ελαφρώς χαμηλότερη επίπτωση σε γυναίκες με εμφυτεύματα.

Έγκαιρη ανίχνευση και γενετικοί παράγοντες κινδύνου κρίσιμοι για την επιβίωση από λέμφωμα που σχετίζεται με εμφυτεύματα μαστού

Οι περισσότεροι ασθενείς επιβιώνουν αν αφαιρεθούν τα εμφυτεύματα, αλλά αν παραμείνει αδιάγνωστο, μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος και να γίνει θανατηφόρο.

«Αν κοιτάξουμε τους απόλυτους αριθμούς που φαίνονται σε αυτή τη μελέτη, είναι ακόμα αρκετά σπάνιο. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όταν εξετάζουμε γυναίκες με αυτή τη γενετική προδιάθεση, υπάρχει μεγάλη αύξηση στο ποσοστό με αυτό το λέμφωμα», δήλωσε η Δρ Paula Ghione, επικεφαλής ερευνήτρια και ειδικός σε λεμφώματα στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη.

Από τις 300.000 γυναίκες στις ΗΠΑ που κάνουν εμφυτεύματα μαστού κάθε χρόνο, οι εννιά στις δέκα έχουν λεία εμφυτεύματα, που δεν έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Οι γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο για BIA-ALCL είναι εκείνες με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA — μερικές φορές αποκαλούμενα «γονίδιο της Angelina Jolie» — που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

Γονίδιο της Angelina Jolie: Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για λέμφωμα που σχετίζεται με εμφυτεύματα μαστού

Το 2023, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, ο FDA ανέφερε 1.264 περιστατικά BIA-ALCL και 63 θανάτους στις ΗΠΑ. Πανευρωπαϊκή μελέτη ανέφερε 434 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις και 14 θανάτους σε 33 χώρες. Για τη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Blood Advances, οι ερευνητές παρακολούθησαν 3.000 επιζώντες καρκίνου μαστού στο MSKCC που είχαν εμφυτεύματα μετά από διπλή μαστεκτομή.

Οι διπλές μαστεκτομές έχουν σκοπό να σταματήσουν την εξάπλωση του καρκίνου του μαστού σε άλλα μέρη του σώματος. Από αυτούς, 520 εξετάστηκαν για μεταλλάξεις BRCA. Περίπου το 8% των ασθενών, 43 συμμετέχοντες, που εξετάστηκαν για μεταλλάξεις BRCA αποδείχτηκαν φορείς. Μετά από μέση παρακολούθηση 12 ετών, οι ερευνητές βρήκαν ότι όσες είχαν μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2 είχαν 16 φορές αυξημένο κίνδυνο για BIA-ALCL. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με BIA-ALCL ήταν «σημαντικά» πιο πιθανό να έχουν μεταλλάξεις BRCA.

Η Δρ Ghione είπε «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αυτού του τύπου λεμφώματος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες υποθέσεις για πιθανό ρόλο. Είναι πιθανό το λέμφωμα που σχετίζεται με εμφυτεύματα να είναι ακόμη ένας καρκίνος που μπορεί να προκύψει λόγω αυτών των γενετικών μεταλλάξεων».

Πώς προκαλούν φλεγμονή και κίνδυνο καρκίνου τα εμφυτεύματα τραχιάς επιφάνειας

Τα εμφυτεύματα μαστού με τραχιά υφή, που μπορεί να μοιάζουν με γυαλόχαρτο, θεωρείται ότι δημιουργούν χώρο όπου τα βακτήρια μπορούν να συσσωρευτούν και να σχηματίσουν βιοφίλμ, δηλαδή συλλογές μικροοργανισμών. Αυτά τα επιβλαβή βιοφίλμ μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδη αντίδραση, που βλάπτει το DNA και προκαλεί μεταλλάξεις κυττάρων σε καρκινικά.

Η σιλικόνη σε ορισμένα εμφυτεύματα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε φλεγμονή. Επειδή ο κίνδυνος BIA-ALCL είναι πολύ χαμηλός, ο FDA δεν συνιστά την αφαίρεση των εμφυτευμάτων με τραχιά υφή εκτός αν οι γυναίκες παρουσιάσουν συμπτώματα, όπως πόνο, οζίδια, οίδημα ή απροσδόκητες αλλαγές στο σχήμα του μαστού.

«Τα εμφυτεύματα που τοποθετούνται τώρα είναι ασφαλή θεωρητικά. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλές γυναίκες που ζουν με εμφυτεύματα με τραχιά επιφάνεια, οπότε είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποια εμφυτεύματα έχουν, να μιλούν με τον γιατρό τους και να θυμούνται να αναφέρουν αυτή την επέμβαση στο ιατρικό τους ιστορικό», είπε η Δρ Ghione.

