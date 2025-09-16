Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ταύροι, κάντε ένα βήμα πίσω

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Για 3 ζώδια αρχίζει μία πιο τυχερή περίοδος – «Η θετική σκέψη αλλάζει τη ζωή σας»

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (16/09/2025)

Κριός

Κριέ, εστίασε στην καθημερινότητα σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις στόχους την Τρίτη και να χτίσεις την αυτοπεποίθηση σου για όσα θα έρθουν μελλοντικά.

Το να ασχοληθείτε με τη λίστα των καθημερινών εργασιών σας θα σας κάνει περισσότερο καλό απ’ ό,τι νομίζετε. Κάθε μικρή δουλειά που διαγράφετε θέτει τα θεμέλια για μεγαλύτερες νίκες.

Εβδομάδα έρωτα και μαγείας για 5 ζώδια – «Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε την αγάπη που είναι γραφτό να ζήσετε»

Ταύρος

Ταύρε, μπορείς να αφήσεις την καρδιά σου να πάρει τα ηνία. Την Τρίτη αφήστε τη σοφία του σώματός σας να σας καθοδηγήσει. Οι αισθήσεις σας μπορούν να σας παρασύρουν μακριά από ρουτίνες χωρίς έμπνευση.

Απλά να είστε προσεκτικοί, γιατί όταν χάνεστε πολύ στις λεπτομέρειες, κινδυνεύετε να ξεχάσετε τη συνολική εικόνα. Κάντε ένα βήμα πίσω και διευρύνετε την οπτική σας. Η ομορφιά θα σας συναντήσει εκεί που βρίσκεστε.

Τα 4 ζώδια που θα δουν ένα μεγάλο όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα – «Ήρθε η ώρα της επιβεβαίωσης»

Δίδυμος

Δίδυμοι, αφήστε στην άκρη το σπαθί σας γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα ένα σχέδιο μάχης. Την Τρίτη, βάλτε τα δυνατά σας για να μην κάνετε πόλεμο ενάντια στη φυσική ροή των πραγμάτων.

Σεβαστείτε και εμπιστευτείτε ότι αόρατες δυνάμεις θα σας οδηγήσουν μπροστά. Πριν το καταλάβετε, τα πόδια σας θα προσγειωθούν σε στέρεο έδαφος, όπου η ευκολία και η διαύγεια συναντιούνται.

Καρκίνος

Καρκίνε, με τη Σελήνη και τον Δία στο ζώδιό σου στις 16 Σεπτεμβρίου, η Τρίτη μοιάζει με μια μεγάλη συναισθηματική ανακούφιση. Θυμάστε και πάλι πόσο ωραία είναι να σας βλέπουν και να σας υποστηρίζουν πλήρως. Αυτή είναι μια μέρα για να αφήσετε τον εαυτό σας να δεχτεί τα δώρα των άλλων χωρίς ενοχές.

Το φυσικό σας ένστικτο είναι να φροντίζετε πρώτα όλους τους άλλους, αλλά η Τρίτη είναι μια μέρα για να διοχετεύσετε ενέργεια στη δική σας απόλαυση. Μαγειρέψτε το αγαπημένο σας γεύμα, προγραμματίστε μια συνάντηση με κάποιον που σας κάνει να γελάτε ή αφιερώστε λίγο παραπάνω χρόνο στο σπίτι για να αποφορτιστείτε.

Λέων

Λέων, σε ποιους τομείς της ζωής σου έχεις προσθέσει περιττές δυσκολίες; Στις 16 Σεπτεμβρίου, μπορεί να βρίσκεστε σε μία διανοητική ομίχλη ειδικά αν έχετε πολλά στο μυαλό σας.

Θυμηθείτε ότι η πραγματική ευφυΐα δεν χρειάζεται υπερβολική σκέψη. Ξεχάστε τι μπορούσατε ή θα έπρεπε να έχετε επιτύχει ως τώρα. Έτσι θα δείτε πόσο γρήγορα ξεπροβάλλει ο ήλιος.

Παρθένος

Παρθένε, μην φοβάσαι το μεγαλείο. Η προσοχή σας στη λεπτομέρεια και η δεξιοτεχνία σας ήδη σας κάνουν να ξεχωρίζετε από το πλήθος.

Αυτό είναι το σύνθημά σας για να βγείτε στο φως και να λάβετε το χειροκρότημα που σας αξίζει την Τρίτη. Μην κάνετε πίσω, καθώς τα χαρίσματά σας δεν είναι γραφτό να παραμείνουν στο περιθώριο.

Ζυγός

Στις καλύτερες στιγμές σου, Ζυγέ, είσαι ένας φυσικός διπλωμάτης, ικανός να βρεις με ευκολία τις ισορροπίες μεταξύ διαφορετικών πλευρών. Ωστόσο στις 16 Σεπτεμβρίου, ένα επεισόδιο μπορεί να ξεφύγει και εσείς να χάστε αυτή την ισορροπία.

Η διακριτικότητα σας μπορεί να πάει περίπατο σε αυτό το περιστατικό γι’ αυτό προσπαθείστε να την έχετε κοντά σας. Η σιωπή μπορεί μερικές φορές να είναι η πιο κομψή απάντηση.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η αυτοφροντίδα δεν είναι απλώς ένα χαριτωμένο hashtag στο Instagram. Είναι σαν ένα μαλακό μαξιλάρι που σας επιτρέπει να προσγειωθείτε με χάρη στην καθημερινότητα.

Την Τρίτη, ο θεός Έρωτας μπορεί να σας απευθύνει πρόσκληση. Μην την αρνηθείτε. Τι θρέφει το σώμα σας, τι συναρπάζει τις αισθήσεις σας, τι σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί; Εκεί σας περιμένει η δύναμή σας.

Τοξότης

Τοξότη, μπορείς να κερδίσεις κόντρα σε κάθε πιθανότητα με τη χαρακτηριστική σου τόλμη. Πιες από το χρυσό ποτήρι της καλοτυχίας την Τρίτη, αλλά μην ξεχνάς ότι το χιούμορ σου είναι από τα πιο ισχυρά σου βέλη.

Το άγριο πνεύμα και η παιχνιδιάρικη διορατικότητα είναι τα μυστικά σας όπλα. Σας καθιστούν τόσο αυτόν που γράφει όσο και αυτόν που πρωταγωνιστεί στην ιστορία του.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, την Τρίτη, χρειάζεται να αναρωτηθείς εάν χτίζεις τις σχέσεις σου με αλήθεια και αυθεντικότητα ή τελικά είσαι μόνος σου γιατί δυσκολεύεσαι να εμπιστευτείς ακόμη και αυτούς που αγαπάς.

Οι συνδέσεις σας αναπτύσσονται πιο γρήγορα και πιο δυνατά όταν έχουν τις ρίζες τους στην ειλικρίνεια. Τιμήστε την καλλιτεχνική σας φύση μέσα στην κοινότητά σας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δημιουργήσει μαζί με τους άλλους όταν χρειάζεται.

Υδροχόος

Υδροχόε, όταν πραγματικά απελευθερώνεσαι από την ανάγκη να σε επιβραβεύουν οι άλλοι τότε αφήνεις ανεξίτηλο το σημάδι σου σε ό,τι κάνεις.

Χαράξτε το όνομά σας στην πέτρα με την πρωτοτυπία σας. Μην σκέφτεστε την τελευταία μόδα στο TikTok ή τον αλγόριθμο του Instagram. Η δουλειά σας είναι διαχρονική. Εμπιστευτείτε το όραμά σας και κινηθείτε με τόλμη.

Ιχθύες

Ιχθύες, το σύμπαν προσπαθεί να ολοκληρώσει την μεταμόρφωση σας αλλά χρειάζεται να κάνετε και εσείς κάποια βήματα. Αφήστε τον εαυτό σας να φανεί και να βγει στο προσκήνιο. Δεν σας ωφελεί να κρύβεστε στα σκοτάδια.

Φορέστε τα γυαλιά σας αν ο προβολέας σας φαίνεται πολύ δυνατός αλλά συνεχίστε να προχωράτε μπροστά ούτως ή άλλως. Ο κόσμος περιμένει να τον τιμήσετε με την παρουσία σας. Η ευαισθησία σας μπορεί να είναι και το φάρμακό του.

