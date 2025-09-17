Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025: Καρκίνοι, η σιωπή μιλάει πιο δυνατά

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (17/09/2025)

Κριός

Κριέ, βάζεις σήμερα στο μικροσκόπιο τις τελετουργίες και τις ευθύνες σου. Αυτό που βλέπετε απλώς ως ρουτίνα χρειάζεται λίγη περισσότερη αγάπη και προσοχή. Να θυμάστε, η ξεκούραση, η φαντασία και η σιωπή είναι σημαντικά όσο και η ανάληψη δράσης.

Το ζητούμενο δεν είναι να επιλέξετε το ένα έναντι του άλλου, αλλά να αναγνωρίσετε πότε χρειάζεται να πειθαρχήσετε και πότε χρειάζεται να παραδοθείτε στην ροή των πραγμάτων. Η ικανότητά σας να ονειρεύεστε είναι αυτή που κάνει την διαφορά.

Ταύρος

Ταύροι, το παιχνίδι και η ευχαρίστηση συναντούν την πραγματικότητα. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με καθαρή έκφραση των συναισθημάτων σας τώρα μπορεί να μπερδευτεί λίγο με τις προσδοκίες της συλλογικότητας.

Κάνετε τέχνη για τον εαυτό σας ή για το πλήθος; Η σημερινή ημέρα σας υπενθυμίζει ότι και τα δύο έχουν θέση στην ζωή σας. Αυτό που δημιουργείτε δεν ανήκει μόνο σε εσάς. Μπορεί να αγγίξει περισσότερους ανθρώπους από όσους νομίζετε.

Δίδυμος

Δίδυμοι, τα θεμέλια του ιδιωτικού σας χώρου και οι απαιτήσεις της δημόσιας εικόνας σας έρχονται σε αντίθεση.

Μπορεί να αισθάνεστε παγιδευμένοι ανάμεσα στη φροντίδα του προσωπικού χώρου σας και το βάρος που κουβαλάτε για το πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Η οικοδόμηση μιας ζωής στην οποία να αισθάνεστε καλά είναι ο κύριος στόχος.

Καρκίνος

Καρκίνε, ό,τι λες μπορεί να έχει μεγάλη απήχηση, αλλά και η σιωπή μιλάει πιο δυνατά. Μαθαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο να προσπαθείς να μιλήσεις με ακρίβεια και να εγκαταλείψεις χώρους για να προσχωρήσεις σε κάτι μεγαλύτερο. Υπάρχει ένταση όταν επιλέγεις να παραδίνεσαι στο μυστήριο.

Λέων

Λέων, τα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά εκτιμάς είναι ουσιώδη. Σήμερα τα υλικά αγαθά, τα χρήματα, τα υπάρχοντα, η σταθερότητα μπορεί να συγκρουστούν με τις προσδοκίες σου.

Η εμπιστοσύνη, η οικειότητα και οι δεσμοί δεν αγοράζονται. Μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με τα όρια των κερδών που έχουν υλική μορφή και αυτών που έχουν άυλη μορφή και μπορείτε μόνο να τα νιώσετε. Η αξία δεν αφορά μόνο αυτό που γράφουν τα λογιστικά βιβλία. Μπορεί να είναι το είδος του ψυχικού πλούτου που δεν μπορεί να μετρηθεί.

Παρθένος

Παρθένε, οι τρόποι με τους οποίους παρουσιάζεσαι και η ακρίβεια με την οποία προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα, εξετάζονται μέσα από έναν άλλο πρίσμα.

Μπορεί να αισθάνεστε πιεσμένοι να ορίσετε τον εαυτό σας με σαφήνεια αλλά να μην τα καταφέρνετε. Οι απαιτήσεις μίας συνεργασίας θολώνουν τα όρια της δικής σας τάξης. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι εφικτός εάν είστε πρόθυμοι να διαπραγματευτείτε στην αγάπη.

Ζυγός

Ζυγέ, καλείσαι να βρεις μία νέα δική σου ισορροπία. Τα πράγματα της καθημερινότητας, όπως συνήθειες, ρουτίνες και ευθύνες, μπορεί να χρειάζονται την προσοχή σου. Στην πραγματικότητα, μπορεί να νιώσετε βάρος για όσα έχετε να διαχειριστείτε.

Ωστόσο είναι μία ημέρα που καλείστε να συνδέσετε το πρακτικό με τις επιθυμίες σας, το προσωπικό ημερολόγιο σας με τα όνειρα σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η επιθυμία και η ευθύνη έρχονται αντιμέτωπες. Η λαχτάρα σας για πάθος, δημιουργικότητα, ρομαντισμό και χαρά συγκρούεται με το ερώτημα πώς θα φτιάξετε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σας. Μπορεί να αισθάνεστε ότι αυτό που επιθυμείτε θα πρέπει πρώτα να περάσει από επεξεργασία, να μετρηθεί και να εγκριθεί πριν γίνει πραγματικότητα.

Θέλετε κάτι πιο μόνιμο, βαθιά μέσα σας. Να θυμάστε ότι η ευχαρίστηση αποκτά βάθος όταν την φιλτράρετε με βάση την δική σας ακεραιότητα.

Τοξότης

Τοξότη, η ένταση μεταξύ του εσωτερικού σου καταφυγίου και των υποχρεώσεών σου είναι δεδομένη. Μπορεί να κληθείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη φροντίδα όσων σας κρατούν προσγειωμένους και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων σας.

Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεστε και τα δύο. Η ασφάλεια χωρίς όνειρο μοιάζει ημιτελής. Κρατηθείτε στην θέση σας και δείτε τι σας ενισχύει για να κυνηγήσετε τα όνειρα σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, το μυαλό σου είναι αρκετά μπερδεμένο. Ένα μέρος του εαυτού σας θέλει να αναλύσει, να κατηγοριοποιήσει και να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες των εργασιών σας.

Ένα άλλο μέρος σας λαχταρά το όραμα, την ποίηση, την πίστη. Μπορεί να αισθάνεστε διχασμένοι ανάμεσα στους ρόλους του μαθητή και του σοφού περιπλανώμενου. Η πρόκληση είναι να μάθετε ότι η γνώση ζει στους μύθους, στις προσευχές και στις ιστορίες που δημιουργούνται έξω από την ζώνη ασφάλειας.

Υδροχόος

Υδροχόε, είσαι προβληματισμένος για το τι είναι δικό σου, τι ανήκει στους κοντινούς σου ανθρώπους και τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο διάστημα. Οι πόροι, τα χρέη και οι υποχρεώσεις συγκρούονται με την εμπιστοσύνη και την ευαλωτότητα.

Μπορεί να αισθάνεστε την ανάγκη για έλεγχο αλλά η μεγάλη αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν όλα στην αγάπη, την εξουσία ή την οικειότητα να μετρηθούν σε μια ζυγαριά. Μερικές φορές ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στο να παραδώσετε τον έλεγχο και να αφεθείτε στο παρόν.

Ιχθύες

Ιχθύες, ο πραγματικός εαυτός σας και οι προσδοκίες των άλλων βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο. Από τη μία πλευρά, η τελειοποίηση της δικής σας ταυτότητας, οι λεπτομέρειες που σας κάνουν αυτό που είστε. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των άλλων.

Σήμερα μπορεί να αισθάνεστε σαν να σας ζητείται κάτι ακατόρθωτο. Η πρόκληση δεν είναι να χάσετε τον εαυτό σας ή να κάνετε πιο αυστηρά τα όριά σας. Χρειάζεται να μάθετε πώς να υποστηρίζετε τον εαυτό σας και τις επιθυμίες σας την ώρα που διαπραγματεύεστε και σέβεστε τις προσδοκίες κάποιου κοντινού σας προσώπου.