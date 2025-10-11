Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, μην διαλέξετε ποια πλευρά έχει δίκιο

Enikos Newsroom

timeout

Τα ζώδια σήμερα
ΦΟΤΟ: Unsplash | Nastya Dulhiier

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους έως τις 19 Οκτωβρίου – «Μπορεί να λάβετε ένα απρόσμενο χρηματικό ποσό»

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (11/10/2025)

Κριός

Κριέ, αυτό το Σάββατο, νιώθεις μια έντονη διαμάχη μέσα σου: Θέλεις να ελέγχεις τα πάντα με τις συνήθειές σου (αφοσίωση), ή να αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους (παράδοση);

Κουβαλάς υπερβολικό βάρος από τις καθημερινές σου ρουτίνες, νομίζοντας ότι είναι η σωτηρία σου. Τώρα, όμως, καλείσαι να αφήσεις λίγο χώρο για το απρόβλεπτο.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν καλή τύχη – «Η επιμονή σας ανταμείβεται και σας περιμένει μία έκπληξη»

Σε βοηθάνε ακόμα αυτά που κάνεις, ή μήπως είναι φυλακές που τις ονόμασες πειθαρχία;

Ταύρος

Ταύρε, ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου και τις σχέσεις σου σαν ένα ρομαντικό έργο είναι κάτι το ξεχωριστό και επαναστατικό. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η δική σου φωνή, η τέχνη σου και η αγάπη σου, πέφτουν πάνω σε αυτά που ζητάει ο κόσμος γύρω σου.

Τα 4 ζώδια που έχουν το χάρισμα να προσελκύουν το χρήμα όταν το έχουν ανάγκη – «Ο πλούτος βρίσκει τον δρόμο προς τη ζωή σας”

Μπορεί η προσωπική σου ευτυχία να δώσει κάτι καλό και στους άλλους, ή μήπως οι απαιτήσεις της κοινωνίας απειλούν να σβήσουν τη φλόγα σου; Μην ξεχνάς, ακόμα και μια μικρή σπίθα μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά.

Δίδυμος

Δίδυμε, αν έχεις νιώσει διχασμένος ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να κάνεις (το καθήκον) και σε αυτό που θέλεις να κάνεις (το μέλλον σου), μπορείς να σταματήσεις για λίγο τώρα.

Τι φτιάχνεις που να αντέχει στον χρόνο; Ποια επιθυμία σου μιλάει όταν έχεις ησυχία; Σκέψου μήπως η ευθύνη μπορεί να γίνει ελευθερία. Σήμερα, απλώς άσε τις απορίες να υπάρχουν.

Καρκίνος

Καρκίνε, ο αγώνας ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο δεν σταματάει. Έχεις τον πειρασμό να τα αναλύσεις όλα και να “σφίξεις” τα γεγονότα τόσο πολύ, μέχρι να εξαφανιστεί κάθε τι το μυστήριο.

Τι θα γινόταν όμως αν το μυστήριο δεν ήταν κακό; Τι θα γινόταν αν ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίζεσαι; Το Σάββατο, μην διαλέξεις ποια πλευρά έχει δίκιο. Κράτα το σημειωματάριο για τις σκέψεις σου στο ένα χέρι, και τις θετικές σου δηλώσεις στο άλλο.

Λέων

Λέοντα, δύναμη σημαίνει το πόσο τολμάς να δώσεις. Στις 11 Οκτωβρίου, είσαι διχασμένος ανάμεσα στο να νιώθεις ασφαλής και στο να αλλάξεις εντελώς.

Το να ξεκινήσεις κάτι νέο θέλει ρίσκο, και το ρίσκο σε κάνει ευάλωτο. Όμως, αυτή η ευαλωτότητα είναι η δύναμή σου.

Παρθένος

Παρθένε, οι στενές σου σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτες, και σήμερα ο καθρέφτης αυτός είναι πολύ φωτεινός και καθαρός. Ίσως η εικόνα που θα δεις να μη σ’ αρέσει, αλλά αυτή η αποκάλυψη είναι ένα δώρο.

Ο αγώνας ανάμεσα στην αφοσίωση (για τους άλλους) και την προσωπική σου ταυτότητα (για σένα) είναι πάντα η δοκιμασία σου. Πότε πρέπει να υποχωρείς και πότε να επιμένεις; Το να αγαπάς έναν άλλο άνθρωπο μπορεί να είναι δύσκολο και περίπλοκο, αλλά είναι επίσης γεμάτο μαγεία.

Ζυγός

Ζυγέ, η λίστα με τις δουλειές σου ζητάει την προσοχή σου, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την ησυχία μέσα σου. Όσο πιο πολύ αντιστέκεσαι στο να ηρεμήσεις, τόσο πιο έντονο γίνεται αυτό το δίλημμα.

Ίσως η ισορροπία να μην είναι η τελειότητα, αλλά ένας ρυθμός – όπως στη μουσική τζαζ, με τις αλλαγές και τις εκπλήξεις της. Είναι παράξενο, αλλά τελικά, ίσως η ειλικρίνεια να είναι η μόνη αληθινή ισορροπία που χρειάζεσαι.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το Σάββατο θα νιώσεις μεγάλη ένταση ανάμεσα στο να εκφράσεις τον εαυτό σου και στο να συνεργαστείς με την ομάδα. Θέλεις να βγεις μπροστά, αλλά η φωνή της ομάδας ακούγεται ακόμα.

Δεν είναι θέμα εγωισμού ή θυσίας. Είναι η τέχνη του να κάνεις και τα δύο. Λάμψε, Σκορπιέ. Λάμψε για σένα και για εκείνους που δεν έχουν μάθει ακόμα να λάμπουν.

Τοξότης

Τοξότη, μέσα σου παλεύουν οι ρίζες σου (το σπίτι) και το πεπρωμένο σου (το μέλλον). Σου ζητούν να διαλέξεις, αλλά μήπως δεν υπάρχει πραγματική επιλογή;

Μια δυνατή προσωπικότητα φέρνει αποτέλεσμα στη φιλοδοξία σου. Όταν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, μπορείς να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και σε έναν πολύ μικρό χώρο.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, θέλεις σίγουρες απαντήσεις. Αλλά το Σάββατο, θα σου δοθεί κάτι δύσκολο: η λογική σε τραβάει από τη μία, η πίστη από την άλλη.

Αν βασίζεσαι μόνο στα σίγουρα, περιορίζεσαι. Αν βασίζεσαι μόνο στα άγνωστα, χάνεσαι. Η επιτυχία κρύβεται στο να τα συνδυάσεις και τα δύο.

Εκεί βρίσκεται η ισορροπία σου. Μπορεί να μη σου φαίνεται φυσιολογικό, αλλά όσο πιο πολύ το αποδέχεσαι, τόσο πιο τυχερός θα είσαι.

Υδροχόος

Υδροχόε, η ανάγκη σου να δεθείς πολύ με έναν άλλο άνθρωπο είναι αληθινή. Θα κρατήσεις τα πράγματα για σένα, ή θα τα ρισκάρεις όλα για να έρθεις πιο κοντά στον άλλον; Και οι δύο δρόμοι έχουν κινδύνους.

Αυτό που ψάχνεις δεν είναι να ελέγχεις ούτε να παραδίδεσαι. Βαθιά μέσα σου, ξέρεις ότι μεγαλώνεις μέσα από την ευαισθησία, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη.

Ιχθύες

Ιχθύες, πάντα απορροφούσες τους άλλους και χανόσουν μέσα τους. Όμως, σήμερα, πρέπει να βρεις ποιος είσαι εσύ. Δεν αρκεί να ονειρεύεσαι τη σχέση αν χάνεις τον εαυτό σου.

Όμως, δεν αρκεί ούτε να μένεις μόνος χωρίς να ανοίγεσαι στους άλλους. Βρες πώς είναι η ομορφιά όταν ανήκει και σε σένα και σε εκείνους που αγαπάς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
21:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ζώδια: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένους μήνες έχουν υψηλές απαιτήσεις στις σχέσεις τους

Αν θέλετε να βγείτε με άτομα που γεννήθηκαν σε συγκεκριμένους μήνες του χρόνου, θα χρειαστεί ν...
20:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καθαρισμός και απολύμανση: 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πλένετε με κρύο νερό, σύμφωνα με ειδικό

Το κρύο νερό έχει σίγουρα τη χρησιμότητά του στο εβδομαδιαίο πλύσιμο των ρούχων. Οι κύκλοι πλύ...
19:00 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φενγκ Σούι: 5 αλλαγές που πρέπει να κάνετε στο σπίτι σας για να προσελκύσετε θετική ενέργεια

Ξεκινήστε τις θετικές αλλαγές στη ζωή σας από το σπίτι σας. Προετοιμάστε το μυαλό και το σώμα ...
17:04 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης