Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, μην διαλέξετε ποια πλευρά έχει δίκιο

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (11/10/2025)

Κριός

Κριέ, αυτό το Σάββατο, νιώθεις μια έντονη διαμάχη μέσα σου: Θέλεις να ελέγχεις τα πάντα με τις συνήθειές σου (αφοσίωση), ή να αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους (παράδοση);

Κουβαλάς υπερβολικό βάρος από τις καθημερινές σου ρουτίνες, νομίζοντας ότι είναι η σωτηρία σου. Τώρα, όμως, καλείσαι να αφήσεις λίγο χώρο για το απρόβλεπτο.

Σε βοηθάνε ακόμα αυτά που κάνεις, ή μήπως είναι φυλακές που τις ονόμασες πειθαρχία;

Ταύρος

Ταύρε, ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου και τις σχέσεις σου σαν ένα ρομαντικό έργο είναι κάτι το ξεχωριστό και επαναστατικό. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η δική σου φωνή, η τέχνη σου και η αγάπη σου, πέφτουν πάνω σε αυτά που ζητάει ο κόσμος γύρω σου.

Μπορεί η προσωπική σου ευτυχία να δώσει κάτι καλό και στους άλλους, ή μήπως οι απαιτήσεις της κοινωνίας απειλούν να σβήσουν τη φλόγα σου; Μην ξεχνάς, ακόμα και μια μικρή σπίθα μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά.

Δίδυμος

Δίδυμε, αν έχεις νιώσει διχασμένος ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να κάνεις (το καθήκον) και σε αυτό που θέλεις να κάνεις (το μέλλον σου), μπορείς να σταματήσεις για λίγο τώρα.

Τι φτιάχνεις που να αντέχει στον χρόνο; Ποια επιθυμία σου μιλάει όταν έχεις ησυχία; Σκέψου μήπως η ευθύνη μπορεί να γίνει ελευθερία. Σήμερα, απλώς άσε τις απορίες να υπάρχουν.

Καρκίνος

Καρκίνε, ο αγώνας ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο δεν σταματάει. Έχεις τον πειρασμό να τα αναλύσεις όλα και να “σφίξεις” τα γεγονότα τόσο πολύ, μέχρι να εξαφανιστεί κάθε τι το μυστήριο.

Τι θα γινόταν όμως αν το μυστήριο δεν ήταν κακό; Τι θα γινόταν αν ήταν η βάση πάνω στην οποία στηρίζεσαι; Το Σάββατο, μην διαλέξεις ποια πλευρά έχει δίκιο. Κράτα το σημειωματάριο για τις σκέψεις σου στο ένα χέρι, και τις θετικές σου δηλώσεις στο άλλο.

Λέων

Λέοντα, δύναμη σημαίνει το πόσο τολμάς να δώσεις. Στις 11 Οκτωβρίου, είσαι διχασμένος ανάμεσα στο να νιώθεις ασφαλής και στο να αλλάξεις εντελώς.

Το να ξεκινήσεις κάτι νέο θέλει ρίσκο, και το ρίσκο σε κάνει ευάλωτο. Όμως, αυτή η ευαλωτότητα είναι η δύναμή σου.

Παρθένος

Παρθένε, οι στενές σου σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτες, και σήμερα ο καθρέφτης αυτός είναι πολύ φωτεινός και καθαρός. Ίσως η εικόνα που θα δεις να μη σ’ αρέσει, αλλά αυτή η αποκάλυψη είναι ένα δώρο.

Ο αγώνας ανάμεσα στην αφοσίωση (για τους άλλους) και την προσωπική σου ταυτότητα (για σένα) είναι πάντα η δοκιμασία σου. Πότε πρέπει να υποχωρείς και πότε να επιμένεις; Το να αγαπάς έναν άλλο άνθρωπο μπορεί να είναι δύσκολο και περίπλοκο, αλλά είναι επίσης γεμάτο μαγεία.

Ζυγός

Ζυγέ, η λίστα με τις δουλειές σου ζητάει την προσοχή σου, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την ησυχία μέσα σου. Όσο πιο πολύ αντιστέκεσαι στο να ηρεμήσεις, τόσο πιο έντονο γίνεται αυτό το δίλημμα.

Ίσως η ισορροπία να μην είναι η τελειότητα, αλλά ένας ρυθμός – όπως στη μουσική τζαζ, με τις αλλαγές και τις εκπλήξεις της. Είναι παράξενο, αλλά τελικά, ίσως η ειλικρίνεια να είναι η μόνη αληθινή ισορροπία που χρειάζεσαι.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το Σάββατο θα νιώσεις μεγάλη ένταση ανάμεσα στο να εκφράσεις τον εαυτό σου και στο να συνεργαστείς με την ομάδα. Θέλεις να βγεις μπροστά, αλλά η φωνή της ομάδας ακούγεται ακόμα.

Δεν είναι θέμα εγωισμού ή θυσίας. Είναι η τέχνη του να κάνεις και τα δύο. Λάμψε, Σκορπιέ. Λάμψε για σένα και για εκείνους που δεν έχουν μάθει ακόμα να λάμπουν.

Τοξότης

Τοξότη, μέσα σου παλεύουν οι ρίζες σου (το σπίτι) και το πεπρωμένο σου (το μέλλον). Σου ζητούν να διαλέξεις, αλλά μήπως δεν υπάρχει πραγματική επιλογή;

Μια δυνατή προσωπικότητα φέρνει αποτέλεσμα στη φιλοδοξία σου. Όταν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις, μπορείς να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και σε έναν πολύ μικρό χώρο.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, θέλεις σίγουρες απαντήσεις. Αλλά το Σάββατο, θα σου δοθεί κάτι δύσκολο: η λογική σε τραβάει από τη μία, η πίστη από την άλλη.

Αν βασίζεσαι μόνο στα σίγουρα, περιορίζεσαι. Αν βασίζεσαι μόνο στα άγνωστα, χάνεσαι. Η επιτυχία κρύβεται στο να τα συνδυάσεις και τα δύο.

Εκεί βρίσκεται η ισορροπία σου. Μπορεί να μη σου φαίνεται φυσιολογικό, αλλά όσο πιο πολύ το αποδέχεσαι, τόσο πιο τυχερός θα είσαι.

Υδροχόος

Υδροχόε, η ανάγκη σου να δεθείς πολύ με έναν άλλο άνθρωπο είναι αληθινή. Θα κρατήσεις τα πράγματα για σένα, ή θα τα ρισκάρεις όλα για να έρθεις πιο κοντά στον άλλον; Και οι δύο δρόμοι έχουν κινδύνους.

Αυτό που ψάχνεις δεν είναι να ελέγχεις ούτε να παραδίδεσαι. Βαθιά μέσα σου, ξέρεις ότι μεγαλώνεις μέσα από την ευαισθησία, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη.

Ιχθύες

Ιχθύες, πάντα απορροφούσες τους άλλους και χανόσουν μέσα τους. Όμως, σήμερα, πρέπει να βρεις ποιος είσαι εσύ. Δεν αρκεί να ονειρεύεσαι τη σχέση αν χάνεις τον εαυτό σου.

Όμως, δεν αρκεί ούτε να μένεις μόνος χωρίς να ανοίγεσαι στους άλλους. Βρες πώς είναι η ομορφιά όταν ανήκει και σε σένα και σε εκείνους που αγαπάς.