Release Athens 2023: Προπώληση εισιτηρίων για τους Arctic Monkeys

Η προπώληση εισιτηρίων για το απόλυτο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού άρχισε. Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Arctic Monkeys, την Τετάρτη 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα των ημερών μας, με τις αμέτρητες επιτυχίες και τις σπουδαίες live εμφανίσεις, έρχεται στην Αθήνα για την κορυφαία μουσική βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Τραγούδια-ύμνοι όπως τα “I Bet You Look Good on the Dance floor”, “RU Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “505”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?”, μεταξύ πολλών ακόμα, υπόσχονται μια συναρπαστική συναυλιακή εμπειρία!

Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, και o ξεχωριστός Willie J Healey.

