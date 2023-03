Πώς πήρε το όνομα του το συγκρότημα του Paul McCartney, οι “Wings” – BINTEO

Οι Wings δημιουργήθηκαν από τον Paul McCartney το 1981 και κράτησαν ως συγκρότημα για μία δεκαετία. Αρχικά ο Paul, το γκρουπ το έφτιαξε με την σύζυγό του Linda McCartney, η οποία έπαιζε keyboards (πλήκτρα), τον ντράμερ Denny Seiwell και τον κιθαρίστα, πρώην μέλος των Moody Blues, τον Denny Laine (τον οποίο είχα τη χαρά να επισκεφθώ στο σπίτι του στην Αγγλία για μία συνέντευξη).

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο McCartney ονόμασε το γκρουπ που έφτιαξε μετά τους Beatles, με το όνομα Wings, επηρεασμένος από την περιπέτεια που είχε περάσει η γυναίκα του Linda κατά τη γέννηση της κόρης τους Stella McCartney.

Ως γνωστόν, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας είναι κόρη του Paul και της Linda McCartney. Γεννήθηκε με επείγουσα καισαρική στο King’s College Hospital, στις 13 Σεπτεμβρίου 1971, λίγο καιρό πριν σχηματιστεί επίσημα το συγκρότημα των Wings.

Ο Paul ενώ καθόταν ανήσυχος και σε αγωνία έξω από το χειρουργείο την ώρα της επέμβασης, προσευχόταν ότι το παιδί τους θα ερχόταν πάνω “στα φτερά ενός αγγέλου” (“on the wings of an angel”). Και έτσι, από την προσευχή εκείνη, ονόμασε το νέο του συγκρότημα “Wings”.

Οι McCartneys θέλανε τα παιδιά τους να μεγαλώσουν όσο πιo φυσιολογικά γινόταν, έτσι λοιπόν τα έβαλαν σε δημόσιο σχολείο του East Sussex. Και μάλιστα είναι γνωστό ότι η Stella, όταν ήταν μαθήτρια, είχε πέσει θύμα bullying. Η Stella, που σχεδίασε το πρώτο μπουφάν της σε ηλικία 13 ετών, χάραξε μία πολύ πετυχημένη καριέρα στην υψηλή ραπτική, ξεκινώντας την καριέρα της από τον Christian Lacroix.

Οι Wings έβγαλαν πολλές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και τα: “My Love”, “Band on the Run”, “Jet”, “Let Me Roll It”, “Silly Love Songs”, “With a Little Luck”, “Mull of Kintyre” και βέβαια το μουσικό θέμα για την ταινία του James Bond του 1973 “Live and Let Die”.

Paul McCartney & Wings – My Love

Paul McCartney & Wings – Band On The Run

Paul McCartney & Wings – Jet

Paul McCartney & Wings – Let Me Roll It

Wings – Silly Love Songs

Paul McCartney & Wings – With A Little Luck

Wings – Mull Of Kintyre

Paul McCartney and Wings – Live and Let Die

