Όταν ο Johnny Cash τρόλαρε τον Elvis Presley – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βράδυ Πέμπτης τον Σεπτέμβριο του 1954, ο έφηβος τότε Elvis Presley ανέβηκε σε ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια στα εγκαίνια του εμπορικού κέντρου του Μέμφις και τραγούδησε τα δύο κομμάτια του που είχαν κυκλοφορήσει σε δίσκο: το “That’s All Right, Mama” και το “Blue Moon of Kentucky”. Ανάμεσα στο πλήθος εκατοντάδων, όπου κυριαρχούσαν νεαρές γυναίκες, υπήρχε και ο Johnny Cash.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο μελλοντικοί θρύλοι της μουσικής συναντήθηκαν. Ο Cash, τότε 22χρονος νεοφερμένος στο Μέμφις, ήταν εκεί με την πρώτη του σύζυγο, την Βίβιαν. Το ζευγάρι γνώρισε τον Elvis έπειτα από εκείνη την παράσταση και κατέληξε να παρακολουθήσει και την επόμενη εμφάνισή του σε νυχτερινό κέντρο, έπειτα από πρόσκλησή του.

Μέχρι το επόμενο φθινόπωρο, ο Cash και ο Presley είχαν γίνει στενοί φίλοι. Ο Cash υπέγραψε με τη Sun Records – την δισκογραφική του Elvis. Ήταν τέτοια επιτυχία του, που ο Elvis τον κάλεσε σε περιοδεία.

«Ο Elvis ήταν 19 ετών και λάτρευε τα cheeseburgers, τα κορίτσια και τη μητέρα του, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Ήταν περισσότερο κοντά στη μητέρα του, μετά ακολουθούσαν τα κορίτσια και μετά τα cheeseburgers», έγραψε ο Cash στην αυτοβιογραφία του το 1997. «Ήταν τόσο χαρισματικός».

Οι πορείες τους σύντομα διαφοροποιήθηκαν. Ο Elvis υπέγραψε με την RCA Records στα τέλη του 1955 και ο ίδιος ο Cash έφυγε από τη Sun για την Columbia Records, λίγα χρόνια αργότερα. Η μοίρα δεν τους έφερε ξανά μαζί εκτός από ένα γνωστό jam session που έγινε με τους Jerry Lee Lewis και Carl Perkins τον Δεκέμβριο του 1956, το οποίο κυκλοφόρησε σε βινύλιο ως “The Million Dollar Quartet” το 1981. Οι δυο τους δεν ηχογράφησαν ποτέ τίποτα μαζί, παρά την φιλία που είχαν.

Αλλά ερμήνευαν περιστασιακά ο ένας τα τραγούδια του άλλου στις δικές τους συναυλίες. Ο Cash μιμήθηκε με χιουμοριστικό τρόπο τον Elvis Presley στη διασκευή του “Heartbreak Hotel”, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης του στο μουσικό πρόγραμμα country μουσικής του NBC, με τίτλο “Town Hall Party” τον Αύγουστο του 1959. Στην ουσία ήταν ένα κανονικό τρολλάρισμα του Johnny Cash τρόλαρε προς τον Elvis Presley.

Κάποια χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός μεταμεσονύχτιου σόου στο International Hotel του Las Vegas, στις 14 Αυγούστου 1970, ο Elvis έκανε το κοινό να γελάσει μιμούμενος τον Johnny Cash με ένα μέντλεϊ των τραγουδιών “Folsom Prison Blues” και “I Walk the Line”. Δυστυχώς δεν υπάρχει βίντεο από εκείνη την αναπάντεχη μίμηση-απάντηση του Elvis Presley προς τον Johnny Cash.

