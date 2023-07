Ολυμπιακός: Τέλος ο Μπολομπόι

Ο Τζοέλ Μπολομπόι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Μετά από παρουσία ενός έτους, ο σέντερ αναζητά τον νέο σταθμό της καριέρας του, με τους «ερυθρόλευκους» να τον αποχαιρετούν και επίσημα.

«Σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα! Καλή τύχη στις μελλοντικές σου προσπάθειες», έγραψαν στο Twitter.

🙏🏾 @joelbolomboy thank you for everything you have offered to the team! Best of luck to you in your future endeavors! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CrohyOIt4O

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) July 5, 2023