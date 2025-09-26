Λεκέδες από κόκκινο κρασί: Το απλό κόλπο για να εξαφανιστούν «μέσα σε λίγα λεπτά»

Λεκέδες από κόκκινο κρασί: Το απλό κόλπο για να εξαφανιστούν «μέσα σε λίγα λεπτά»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε αν πέσει κόκκινο κρασί στο χαλί σας. Υπάρχει ένα απλό και αποτελεσματικό κόλπο καθαρισμού για να εξαφανίσετε ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες χρησιμοποιώντας απλά υλικά που μπορεί να έχετε ήδη στην κουζίνα σας.

Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τους λεκέδες από κόκκινο κρασί

Οι ειδικοί καθαρισμού της Lottomart μοιράστηκαν μια αποτελεσματική μέθοδο με απλά και οικονομικά υλικά για να απαλλαγείτε εύκολα από τους λεκέδες από κόκκινο κρασί.

Θα χρειαστείτε 4 υλικά

  • Σόδα (ανθρακούχο ποτό)
  • Λευκό ξύδι
  • Μαγειρική σόδα
  • Υγρό πιάτων

Οδηγίες 

Ο εκπρόσωπος της Lottomart τονίζει: «Το μεγαλύτερο λάθος είναι το τρίψιμο του λεκέ, που απλώς σπρώχνει το κρασί βαθύτερα στις ίνες. Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε σχολαστικό ταμπονάρισμα για να τραβήξουμε το υγρό προς τα πάνω. Επίσης, ΠΟΤΕ μην ρίχνετε ζεστό νερό σε φρέσκους λεκέδες, καθώς η θερμότητα σταθεροποιεί τις τανίνες του κρασιού».

  1. Σκουπίστε τη φρέσκια διαρροή με καθαρό λευκό πανί. Δουλέψτε από έξω προς τα μέσα για να μην απλωθεί ο λεκές.
  2. Ρίξτε σόδα απευθείας πάνω στον λεκέ για να απομακρυνθεί το κρασί από τις ίνες.
  3. Συνεχίστε τον καθαρισμό ταμποναριστά μέχρι να μην μεταφέρεται άλλο χρώμα στο πανί.
  4. Πασπαλίστε με άφθονη μαγειρική σόδα πάνω στην υγρή περιοχή. Αφήστε την για 10-15 λεπτά μέχρι να απορροφήσει την υγρασία και τις οσμές.
  5. Σκουπίστε καλά με την ηλεκτρική σκούπα τη μαγειρική σόδα.
  6. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα χρώματος με ένα διάλυμα από: 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, 1 κουταλιά της σούπας υγρό πιάτων και 250 ml κρύο νερό

Τι πρέπει να προσέχετε, σύμφωνα με ειδικούς

Για πιο επίμονους λεκέδες, οι ειδικοί προτείνουν αραιωμένο υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) σε ποσοστό περίπου 3%. Προσοχή: Πάντα να δοκιμάζετε πρώτα σε ένα δυσδιάκριτο σημείο, καθώς μπορεί να προκαλέσει φθορές, ειδικά σε χαλιά από μαλλί ή φυσικές ίνες.

Σημαντικές προειδοποιήσεις:

  • Πάντα να χρησιμοποιείτε λευκά πανιά.
  • Ποτέ μην τρίβετε τον λεκέ, μόνο με ταμπονάρισμα.
  • Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή πηγές θερμότητας (όπως πιστολάκι μαλλιών), καθώς στερεώνουν τους λεκέδες.
  • Μην αναμειγνύετε διαλύματα ξυδιού και υπεροξειδίου του υδρογόνου.
  • Αποφύγετε το υπερβολικό μούλιασμα του χαλιού για να μην προκληθεί μούχλα.

