Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, γνωρίζουν πολύ καλά την αξία τους – Δεν την διαπραγματεύονται με τίποτα

  • Η διατήρηση μιας ισχυρής αίσθησης αυτοαξίας είναι ζωτικής σημασίας σε έναν κόσμο που συχνά στοχεύει στις ανασφάλειές μας, δημιουργώντας ένα σταθερό θεμέλιο για την πορεία μας στη ζωή.
  • Ειδικοί αριθμολόγοι και αστρολόγοι υποδεικνύουν τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης, την 1η, την 8η, την 23η και την 30ή του μήνα, ως τις πιο πιθανές να γνωρίζουν καλά την αξία τους και να μην τη διαπραγματεύονται.
  • Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλή αυτοεκτίμηση, επίγνωση της αξίας του χρόνου τους, πνευματική νοοτροπία και μια αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, επιδιώκοντας την αφθονία ως εκ γενετής δικαίωμα.
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, γνωρίζουν πολύ καλά την αξία τος
Σε έναν κόσμο που κερδίζει χρήματα πουλώντας μας προϊόντα που στοχεύουν στις βαθύτερες ανασφάλειές μας, είναι σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή αίσθηση αυτοαξίας. Παρότι η αξία που δίνουμε στον εαυτό μας μπορεί να μεταβάλλεται σε διάφορες φάσεις της ζωής μας — αντανακλώντας μαθήματα, εμπειρίες και περιόδους εξέλιξης — αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να κάνουμε επιλογές που δείχνουν πως πιστεύουμε στην αξία μας.

Αυτή η πίστη δημιουργεί ένα σταθερό θεμέλιο για να πορευόμαστε στη ζωή. Καμία εξωτερική επιβεβαίωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτήν την εσωτερική βεβαιότητα. Σύμφωνα με ειδικούς αριθμολόγους και αστρολόγους, τέσσερις ημερομηνίες γέννησης είναι οι πιο πιθανές  γνωρίζουν την αξία τους και να μην τη διαπραγματεύονται.

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 4 ημερομηνίες, γνωρίζουν πολύ καλά την αξία τους

  • Την 1η του μήνα – ψυχή που ακτινοβολεί
  • Την 8η του μήνα – αφοσίωση στον υψηλότερο εαυτό
  • Την 23η του μήνα – εξερεύνηση ενός ασύχαστου μυαλού
  • Την 30ή του μήνα – φιλοσοφία ενός αδάμαστου πνεύματος

Την 1η του μήνα

Όσοι γεννιούνται την 1η οποιουδήποτε μήνα τείνουν να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Η αυτοπεποίθησή τους λάμπει, όπως ακριβώς και ο κυβερνήτης πλανήτης τους, ο Ήλιος, ο οποίος είναι γνωστός για τη ζεστασιά και τη ζωτικότητά του. Όταν συναντάτε αυτούς τους χαρισματικούς ηγέτες, είναι πιθανό να νιώσετε αμέσως το φιλόξενο πνεύμα τους.

Είναι εύκολο να γελάσετε μαζί τους, να συζητήσετε μαζί τους και να απολαύσετε τη ζωή στο πλευρό τους. Ωστόσο, γνωρίζουν επίσης την αξία που φέρνουν σε κάθε κατάσταση με τη χαρούμενη, φωτεινή αύρα τους. Εάν νιώσουν υποτιμημένοι, σπεύδουν να μετατοπίσουν την προσοχή τους σε άλλες συνθήκες ή ανθρώπους που εκτιμούν την παρουσία τους.

Την 8η του μήνα

Όσοι γεννιούνται στις 8 του μήνα καθοδηγούνται από τον Κρόνο, τον πλανήτη του κάρμα, των ορίων και της πειθαρχίας. Γνωρίζουν καλά την αξία του χρόνου και της ενέργειάς τους, αναγνωρίζοντας ότι έχουμε περιορισμένη ποσότητα και από τα δύο για να επιτύχουμε τους στόχους και τις εμπειρίες μας. Εξαιτίας αυτού, διατηρούν υψηλά πρότυπα στη ζωή τους.

Εάν μια σχέση, καριέρα ή κατάσταση δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με την αίσθηση του σκοπού τους, αναζητούν σκόπιμα μια στρατηγική για να ανυψώσουν τον εαυτό τους. Προτιμούν να επιδιώκουν μια διαρκή, ουσιαστική επιτυχία παρά να ακολουθούν συντομεύσεις ή να αποσπώνται από παροδικές απολαύσεις.

Την 23η του μήνα

Τα άτομα που γεννιούνται στις 23 του μήνα έχουν μια πνευματική νοοτροπία και μια επιθυμία να εξερευνήσουν την πολύπλευρη και διαρκώς εξελισσόμενη φύση της ζωής. Καθοδηγούνται από την περιέργειά τους. Με κυβερνήτη τον Ερμή, τον πλανήτη της νοημοσύνης και της επικοινωνίας, το μυαλό τους τρέχει συνεχώς. Τείνουν να κάνουν τις περισσότερες επιλογές τους από μια προοπτική επέκτασης και αντικειμενικότητας.

Ο φόβος τους μήπως παγιδευτούν σε δυστυχισμένες ή ανεκπλήρωτες καταστάσεις τούς παρακινεί να κυνηγούν τις δυνατότητές τους όποτε είναι δυνατόν. Όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια σε μια κατάσταση, μπορούν να τη λογικευτούν και να καταλήξουν σε συμφωνία για χωριστούς δρόμους.

Την 30ή του μήνα

Όσοι γεννιούνται στις 30 του μήνα προσεγγίζουν τη ζωή με ενθουσιασμό, αισιόδοξη στάση και εξελισσόμενες επιθυμίες. Προσπαθούν να βιώσουν τη ζωή στο έπακρο και πιστεύουν ότι η αφθονία είναι εκ γενετής δικαίωμα για όλους. Ως αποτέλεσμα, σπεύδουν να διεκδικήσουν αυτά που θέλουν, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Όταν βρίσκονται σε περιβάλλοντα που προωθούν περιορισμούς, σχεδιάζουν γρήγορα την έξοδό τους.

Αυτός ο ονειροπόλος διαθέτει υψηλά ιδανικά και την αυτοπεποίθηση να τα κάνει πραγματικότητα. Αν και έχουν τις στιγμές αμφιβολίας τους, όπως όλοι οι άλλοι, η θετικότητα και η πίστη τους τείνουν να υπερισχύουν.

