H Google έβαλε κατά λάθος 250 χιλ. δολάρια σε λογαριασμό χάκερ και εκείνος τα επέστρεψε

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας χάκερ, όταν είδε στον λογαριασμό του μία κατάθεση 250 χιλ. δολαρίων, η οποία είχε γίνει από την Google.

O Sam Curry που εργάζεται ως security engineer στη Yuga Labs, με την ανάρτησή του Twitter, ανέφερε πως η Google του μετέφερε το τεράστιο ποσό και προσπαθούσε επί τρείς εβδομάδες να επικοινωνήσει με τον τεχνολογικό κολοσσό για να επιστρέψει το ποσό. Ο Curry ανέφερε στην ανάρτησή του ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα αν η Google δεν ήθελε πίσω τα λεφτά της.

Το tweet του Curry έγινε γρήγορα viral και έφτασε στα ραντάρ της Google που έσπευσε να διορθώσει το λάθος.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it's OK if you don't want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022