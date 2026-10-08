LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη – Άνω των 30 λεπτών οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ένα «διαμάντι» στα ρηχά της Σμύρνης – Ερασιτέχνης δύτης ανακάλυψε τυχαία ένα βυζαντινό νόμισμα 1.000 ετών

Μια σπάνια αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στα ρηχά νερά του Καράμπουρουν, στη Σμύρνη της δυτικής Τουρκίας, όπου ερασιτέχνης δύτης εντόπισε χρυσό βυζαντινό νόμισμα που χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα. Το νόμισμα κόπηκε κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή (969–976 μ.Χ.) και βρέθηκε σε βάθος μόλις δύο έως τριών μέτρων. Στη μία όψη απεικονίζεται ο Χριστός με το Ευαγγέλιο, ενώ στην άλλη η Παναγία δίπλα στον αυτοκράτορα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της αυτοκρατορικής εξουσίας με τη θεία έγκριση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ένα βυζαντινό χρυσό νόμισμα από την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή, το οποίο ανακαλύφθηκε στα ρηχά νερά στα ανοικτά του Καράμπουρουν στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία. Πηγή: DHA
Ένα βυζαντινό χρυσό νόμισμα από την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή, το οποίο ανακαλύφθηκε στα ρηχά νερά στα ανοικτά του Καράμπουρουν στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία. Πηγή: DHA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βυζαντινό χρυσό νόμισμα που χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα ανακαλύφθηκε στα ρηχά νερά στα ανοικτά των ακτών του Καράμπουρουν στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία. Η ανακάλυψη έγινε τον Απρίλιο από έναν ερασιτέχνη δύτη.
  • Το νόμισμα εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή και διασώζει έναν χαρακτηριστικό συνδυασμό χριστιανικής και αυτοκρατορικής εικονογραφίας.
  • Το νόμισμα παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης, όπου οι ειδικοί εξέτασαν το εύρημα και το ταυτοποίησαν. Το πώς κατέληξε στον βυθό της θάλασσας παραμένει άγνωστο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια σπάνια και αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, ξυπνώντας μνήμες από το ένδοξo βυζαντινό παρελθόν της περιοχής.

Αλεξάνδρεια: Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο βυθισμένο λιμάνι της Κλεοπάτρας – Βρέθηκε χάλκινο δαχτυλίδι με τον Φάρο

Ένα χρυσό νόμισμα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, που παρέμενε κρυμμένο για έναν ολόκληρο αιώνα σε απόσταση αναπνοής από την ακτή, εντοπίστηκε εντελώς τυχαία. Ένα βυζαντινό χρυσό νόμισμα που χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα ανακαλύφθηκε στα ρηχά νερά στα ανοικτά των ακτών του Καράμπουρουν στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία.

Το νόμισμα, το οποίο βρέθηκε μόλις λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή, ο οποίος κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 969 έως το 976 μ.Χ. Η ανακάλυψη έγινε τον Απρίλιο από έναν ερασιτέχνη δύτη που εξερευνούσε τα νερά στα ανοικτά του Καράμπουρουν.

Αρχαιολογική ανακάλυψη προκαλεί δέος: O «θαμμένος κεραυνός» της Ρώμης και τα μυστικά μιας ιερής θυσίας

Το νόμισμα εντοπίστηκε σε βάθος περίπου δύο έως τριών μέτρων και αργότερα παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης, όπου οι ειδικοί εξέτασαν το εύρημα και το ταυτοποίησαν ως μια χρυσή κοπή από την περίοδο της βασιλείας του Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή.

Το «πρόσωπο» του Χριστού και ο Αυτοκράτορας στις δύο όψεις του νομίσματος

Το νόμισμα διασώζει έναν χαρακτηριστικό συνδυασμό χριστιανικής και αυτοκρατορικής εικονογραφίας. Η μία όψη απεικονίζει τον Χριστό με φωτοστέφανο, να υψώνει το ένα χέρι για ευλογία, ενώ στο άλλο κρατά το Ευαγγέλιο.

Θησαυροί κάτω από την άσφαλτο: Οι εργασίες επέκτασης οδικού άξονα αποκάλυψαν μια ανέπαφη αρχαιολογική «χρονοκάψουλα» χιλιάδων ετών

Στην πίσω όψη, η Παναγία εμφανίζεται δίπλα στον αυτοκράτορα και απλώνει το χέρι της προς το στέμμα του. Η σύνθεση αυτή συνδέει στενά την αυτοκρατορική εξουσία με τη θεία έγκριση, αντανακλώντας μια οπτική γλώσσα που είχε αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη βυζαντινή νομισματοκοπία μέχρι τον 10ο αιώνα. Η ακριβής ονομαστική αξία του νομίσματος του Καράμπουρουν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Τα χρυσά νομίσματα που εκδόθηκαν υπό τον Ιωάννη Α΄ περιλάμβαναν στενά συνδεδεμένους τύπους, και λεπτομέρειες όπως το βάρος και η διάμετρος του νομίσματος θα ήταν απαραίτητες προτού αποδοθεί με ασφάλεια σε μια συγκεκριμένη ονομαστική αξία.

Μια σύντομη αλλά καθοριστική βυζαντινή βασιλεία

Ο Ιωάννης Α΄ Τσιμισκής ανήλθε στην εξουσία το 969 και κυβέρνησε για περίπου επτά μόνο χρόνια, ωστόσο η βασιλεία του σηματοδότησε μια σημαντική περίοδο βυζαντινής στρατιωτικής επέκτασης. Οι στρατιές του πολέμησαν τους Ρως στα Βαλκάνια και πραγματοποίησαν εκστρατείες στη Συρία και την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον βυζαντινό έλεγχο σε αρκετές περιοχές στρατηγικής σημασίας.

Αυτές οι επιτυχίες βοήθησαν στη σταθεροποίηση της θέσης της αυτοκρατορίας πριν από τη μακροβιότερη βασιλεία του Βασιλείου Β΄. Το χρυσό νόμισμα που βρέθηκε στα ανοικτά του Καράμπουρουν κόπηκε, ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου όπου η βυζαντινή πολιτική και στρατιωτική επιρροή επεκτεινόταν τόσο στη νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Η άλλη όψη του νομίσματος απεικονίζει τον Χριστό με φωτοστέφανο, να κρατά το Ευαγγέλιο και να υψώνει το ένα χέρι σε ευλογία. Πηγή: DHA
Η άλλη όψη του νομίσματος απεικονίζει τον Χριστό με φωτοστέφανο, να κρατά το Ευαγγέλιο και να υψώνει το ένα χέρι σε ευλογία. Πηγή: DHA

Πώς βρέθηκε ένας χρυσός «θησαυρός» στα ρηχά της θάλασσας;

Το πώς το νόμισμα κατέληξε στον βυθό της θάλασσας παραμένει άγνωστο. Η υποβρύχια ανακάλυψή του δεν υποδηλώνει από μόνη της την ύπαρξη κάποιου ναυαγίου ή βυθισμένης αρχαιολογικής θέσης. Το νόμισμα ενδέχεται να χάθηκε από κάποιο πλοίο, να έπεσε κοντά σε αγκυροβόλιο ή στην ακτογραμμή, ή να μετακινήθηκε από την αρχική του θέση με την πάροδο του χρόνου λόγω της παράκτιας διάβρωσης και της θαλάσσιας δραστηριότητας.

Χωρίς σχετικό αρχαιολογικό υλικό, ωστόσο, δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να επιτρέπουν στους ερευνητές να αναπαραστήσουν τις συνθήκες της απώλειάς του. Το Καράμπουρουν κατέχει εξέχουσα θέση κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου, αντικρίζοντας διαδρομές που συνέδεαν τη δυτική Ανατολία με τα κοντινά νησιά και την ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο για αιώνες. Ακόμα κι έτσι, η σύνδεση του νομίσματος με οποιαδήποτε συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή ή ιστορικό γεγονός θα ήταν πρόωρη.

Η πίσω όψη του χρυσού νομίσματος δείχνει την Παναγία δίπλα στον αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή, με το νόμισμα φωτογραφημένο δίπλα σε μια κλίμακα χιλιοστών. Πηγή: DHA
Η πίσω όψη του χρυσού νομίσματος δείχνει την Παναγία δίπλα στον αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τσιμισκή, με το νόμισμα φωτογραφημένο δίπλα σε μια κλίμακα χιλιοστών. Πηγή: DHA

Το νόμισμα μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σμύρνης

Διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σμύρνης, Σαβάς Γκιουρμπούζ, επιβεβαίωσε ότι το χρυσό νόμισμα παραδόθηκε στο μουσείο. Τα αρχαιολογικά αντικείμενα που ανακαλύπτονται από πολίτες στην Τουρκία πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν να εξεταστούν και να προστατευθούν. Ο Γκιουρμπούζ δήλωσε επίσης ότι το νόμισμα ενδέχεται τελικά να εκτεθεί στο κοινό.

Η ανακάλυψη αυτή μπορεί να είναι μικρής κλίμακας, είναι όμως ασυνήθιστα υποβλητική. Περισσότερα από 1.000 χρόνια μετά την κοπή του, το χρυσό νόμισμα αναδύθηκε από τα ρηχά νερά του Αιγαίου, με τις μορφές του Χριστού, της Παναγίας και ενός Βυζαντινού αυτοκράτορα να παραμένουν ακόμη εμφανείς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ