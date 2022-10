Αναγκάστηκε αλλά το πήρε απόφαση η Apple – Έρχεται τεράστια αλλαγή στα iPhone και iPad

Μπορεί να υποχρεώθηκε αλλά η Apple επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα συμμορφωθεί με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει στις ηλεκτρονικές συσκευές να έχουν ένα κοινό πρότυπο φόρτισης.

Έτσι έρχεται μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στις συσκευές iPhone και iPad, καθώς πλέον στην Ευρώπη δεν θα έχουν υποδοχές για τα lightning καλώδια της Apple, αλλά θα φορτίζουν με τα κοινά καλώδια USB-C. Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Apple, Greg Joswiak, σε συνέντευξη στο συνέδριο Tech Live της Wall Street Journal. «Προφανώς θα πρέπει να συμμορφωθούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή» ανέφερε ο Joswiak.

Δημοσιογράφος της WSJ ρώτησε τον επικεφαλής μάρκετινγκ της Apple για το πότε θα δουν οι χρήστες τις αλλαγές στα iPhone και iPad, και εκείνος απάντησε λέγοντας: «Oι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που υπαγορεύουν το χρονοδιάγραμμα για τους Ευρωπαίους πελάτες. Επί του παρόντος, ο νόμος λέει ότι όλα τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet θα πρέπει να χρησιμοποιούν USB-C έως το φθινόπωρο του 2024».

Ο Joswiak δεν απάντησε εάν η Apple σχεδιάζει να συμπεριλάβει κάποιον αντάπτορα σε USB-C, για τις συσκευές που θα πωλούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Apple τόνισε πως η εταιρία δεν είναι χαρούμενη που υποχρεώθηκε νομικά να κάνει αυτή τη μετάβαση.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022