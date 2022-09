iPhone: Σας αρέσουν οι φωτογραφίες; Το νέο κόλπο που δεν γνωρίζετε και θα λατρέψετε

Οι χρήστες των iPhone έχουν λατρέψει τις νέες αλλαγές που έφερε το iOS 16 στις συσκευές τους.

Οι αλλαγές που έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο τους χρήστες είναι εκείνες που έγιναν στις φωτογραφίες, καθώς το νέο λογισμικό της Apple έχει ενσωματώσει σε όλες πλέον τις συσκευές νέα εργαλεία για την επεξεργασία, την τακτοποίηση, την περικοπή και προσαρμογή του φωτισμού και των χρωμάτων στις φωτογραφίες.

Το καλύτερο εργαλείο από όλα είναι αυτό της αφαίρεσης του background από μια φωτογραφία, όπως κάνουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι στο Photoshop. Το iOS 16, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες της Οπτικής Εύρεσης (Visual Look Up), σας επιτρέπει με μία πολύ απλή κίνηση να αφαιρέσετε το background (παρασκήνιο) από μια φωτογραφία.

Anyone else just scrolling through Photos and seeing what objects they can grab out of photos? #WWDC22 pic.twitter.com/yZfWMe3xJF

Η δυνατότητα αφαίρεσης του background δεν είναι διαθέσιμη μόνο στις φωτογραφίες, αλλά και στα screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) και στα βίντεο.

Keep the subject. Ditch the background.

In iOS 16, you can touch and hold the subject of a photo to lift it from the background. Here’s how it works in photos, screenshots, and more. pic.twitter.com/v386xnat2E

— Apple Support (@AppleSupport) September 12, 2022