«Έφτασε η ώρα»: Θλίψη για τους χρήστες της Google καθώς μία δημοφιλής εφαρμογή θα τεθεί εκτός λειτουργίας

Μια εφαρμογή της Google που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο θα κλείσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι χρήστες είχαν προειδοποιηθεί για το κλείσιμο μήνες πριν, με την αμερικανική έκδοση της εφαρμογής να εξαφανίζεται στις αρχές Απριλίου.

Το Google Podcasts, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2018 στο Android, πρόκειται να κλείσει για όλους τους άλλους τον Ιούνιο.

«Έφτασε η ώρα», έγραψε ένας απογοητευμένος χρήστης στο X, πρώην Twitter. «Το Google Podcasts αρχίζει να κλείνει για μένα. Δεν μου αρέσει το Spotify, υπάρχουν συστάσεις για podcast player; Το καλύτερο είναι να λειτουργεί τόσο για το διαδίκτυο όσο και για κινητά» πρόσθεσε.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι κάποια στιγμή το 2024 θα αποσύρει το Google Podcasts για χάρη του YouTube Music. Η Google δήλωσε ότι θα βοηθήσει τους δημιουργούς podcasts με την αλλαγή, οπότε οι χρήστες πιθανότατα θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους γνωστούς τίτλους που έχουν αγαπήσει.

Αλλά αυτό ισχύει μόνο αν μετακινηθούν στο YouTube Music που ανήκει στην Google.

Η κίνηση να καταργηθεί το Google Podcasts αποτελεί μέρος των προσπαθειών να μετατραπεί το YouTube σε έναν προορισμό για podcasts, μουσική και βίντεο. Ακολουθεί επίσης την ταφόπλακα για το Google Play Music, το οποίο έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2020.

«Ίσως το οικοσύστημα Android να ήταν πιο δημοφιλές αν η Google σταματούσε να σας αναγκάζει να μεταφέρετε τα πράγματά σας σε διαφορετικές εφαρμογές”, έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Maybe the Android ecosystem would be more popular if Google stopped making you move your stuff to different apps. #googlepodcasts

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου, ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Δεν με νοιάζει αν ακούγομαι σαν παππούς. Γιατί κάθε μουσική υπηρεσία θέλει τόσο απεγνωσμένα να ακούω podcasts στην εφαρμογή τους; Δεν θέλω να χρησιμοποιώ την εφαρμογή μουσικής μου για podcasts. Τα θέλω ξεχωριστά. Είναι καλύτερα όταν είναι ξεχωριστά».

I don’t care if I sound like a grandpa. Why does every music service so desperately want me to listen to podcasts in their app? I don’t want to use my music app for podcasts. I want them separate. It’s better when they are separate.

— SkeletonBry (@WellShucksDad) September 26, 2023