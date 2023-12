Αυτές είναι κορυφαίες αναζητήσεις στη Google για το 2023

Τις κορυφαίες αναζητήσεις στην μηχανή αναζήτησής της για το 2023 δημοσιοποίησε η Google, λίγο πριν από το τέλος της χρονιάς.

Στη λίστα της Google ξεχωρίζουν τα τραγικά γεγονότα, οι θάνατοι δημοφιλών ηθοποιών και προσωπικοτήτων, καθώς και οι ταινίες που εντυπωσίασαν την φετινή χρονιά.

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς βρέθηκε στην κορυφή των ειδησεογραφικών αναζητήσεων της Google για το 2023 και ακολούθησαν η τραγωδία του υποβρυχίου Titan κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού και οι φονικοί σεισμοί στην Τουρκία. Το Top5 κλείνει με τους τυφώνες Hilary και Idalia.

Πόλεμος στο Ισραήλ και την Γάζα Υποβρύχιο – Τιτανικός Τουρκία σεισμός Τυφώνας Hilary Τυφώνας Idalia

Ο Damar Hamlin ήταν το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google φέτος. Ο αμυντικός των Bufalo Bills υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα NFL τον Ιανουάριο. Στη 2η θέση ήταν ο ηθοποιός Jeremy Renner, ο οποίος επέζησε από το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε με εκχιονιστικό μηχάνημα την πρωτοχρονιά του 2023. Ακολούθησαν ο Andrew Tate, o Κιλιάν Μπαπέ και ο Travis Kelce.

Damar Hamlin Jeremy Renner Andrew Tate Kylian Mbappe Travis Kelce

O αείμνηστος Matthew Perry από τα «Φιλαράκια» και η Tina Turner βρίσκονται στην κορυφή των αναζητήσεων για τα άτομα που απεβίωσαν.

Matthew Perry Tina Turner Sinead O’ Connor Ken Block Jerry Springer

Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η Barbie κυριάρχησε στις αναζητήσεις ταινιών της Google και ακολούθησε το Oppenheimer. Αναφορικά με τις σειρές, πρώτο αναδείχθηκε το “The Last of Us“, ενώ το “Wednesday” και το “Ginny and Georgia” ήταν 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Barbie Oppenheimer Jawan Sound of Freedom John Wick : Chapter 4

Tv Shows

The last of us Wednesday Ginny & Georgia One Piece Kaleidoscope

Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Inter Miami CF, εκτόξευσε την ομάδα του MLS στην κορυφή των αναζητήσεων για αθλητικές ομάδες για το 2023. Η Αλ Νάσρ του Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην 3η θέση.