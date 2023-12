Netflix: Αυτή είναι η τρομακτική ταινία που βρέθηκε στο No1 σε χρόνο ρεκόρ

Στο Νο1 παγκοσμίως βρίσκεται η νέα αποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Netflix που κάνει τους πάντες να ανησυχούν για μία επικείμενη παγκόσμια καταστροφή.

Το «Άσε τον κόσμο πίσω» είναι η νέα εξαιρετική ταινία από τον Sam Esmail, το λαμπρό μυαλό πίσω από το Mr Robot. Βασισμένη στο βιβλίο του Rumaan Alam, είναι μια ταινία για το τέλος του κόσμου, όπως το βιώνουν οι χαρακτήρες που υποδύονται οι Mahershala Ali, Julia Roberts και Ethan Hawke.

Η ταινία έχει αυτή τη στιγμή βαθμολογία στο Rotten Tomatoes 75%, με τους κριτικούς να τονίζουν στο πόσο ρεαλιστικός είναι ο τρόπος που διαδραματίζεται η ταινία.

«Είναι σαν ταινία του M. Night Shyamalan, αλλά χωρίς το υπερφυσικό στοιχείο. Αυτό που συμβαίνει μπορεί να είναι ακραίο, αλλά μοιάζει να βασίζεται στην καθημερινότητα», αναφέρει η Washington Post.

«Οι φόβοι μίας παγκόσμιας καταστροφής υπάρχουν ήδη σε πολλούς ανθρώπους… Και όσο περισσότερο το “Άσε τον κόσμο πίσω” σκαλίζει αυτή την ιδέα, τόσο περισσότερο φοβάσαι ότι δεν πρόκειται για θρίλερ. Θα μπορούσε να είναι ένα ντοκιμαντέρ με αστέρες του κινηματογράφου» σημειώνει το Rolling Stone.

Η πραγματικότητα των όσων συμβαίνουν στην ταινία έχει ενοχλήσει κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τράβηξε την προσοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Elon Musk, ο οποίος δεν εντυπωσιάστηκε και πολύ με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητα σε μια καραμπόλα στην ταινία.

Teslas can charge from solar panels even if the world goes fully Mad Max and there is no more gasoline!

— Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2023