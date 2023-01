Τζέρεμι Ρένερ: Πέρασε από πάνω του εκχιονιστικό 6,5 τόνων – Τα μηνύματα συμπαράστασης από τους Avengers

Νέες πληροφορίες για το τρομακτικό ατύχημα του πρωταγωνιστή των «Avengers», Τζέρεμι Ρένερ με το εκχιονιστικό έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Washoe, Darin Balaam, το εκχιονιστικό που πέρασε πάνω από τον σταρ της Marvel ζύγιζε τουλάχιστον 6,5 τόνους.

«Με βάση την έρευνά μας, το προσωπικό όχημα του κ. Ρένερ, το οποίο οδηγούσε ένα μέλος της οικογένειας, είχε κολλήσει στα χιόνια κοντά στο σπίτι του. Σε μια προσπάθεια να μετακινήσει το όχημα, ο ηθοποιός πήγε να φέρει το εκχιονιστικό “PistenBully” που έχει στην κατοχή του. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο μηχάνημα εκχιονισμού που ζυγίζει τουλάχιστον 6,5 τόνους. Αφού ρυμούλκησε επιτυχώς το όχημα, ο κ. Ρέρνερ βγήκε από το “PistenBully” του για να μιλήσει στο μέλος της οικογένειάς του.

Σε εκείνο το σημείο το εκχιονιστικό άρχισε να κυλάει. Σε μια προσπάθεια να το σταματήσει, ο κ. Ρένερ επιχείρησε να επιστρέψει στη θέση του οδηγού. Με βάση την έρευνά μας, σε αυτό το σημείο ο ηθοποιός έπεσε και το όχημα πέρασε από πάνω του. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε λεπτομερώς ότι είδε τον κ. Ρένερ να μπαίνει στο PistenBully και μετά δεν τον ξαναείδε μέχρι που το εκχιονιστικό ακινητοποιήθηκε σε ένα σωρό από χιόνι μπροστά από την είσοδό του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σερίφης.

Ο σερίφης επισήμανε πως δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, αλλά πως πρόκειται για ατύχημα.

