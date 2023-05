Tina Turner: Τα 40 μεγάλα τραγούδια της «βασίλισσας του rock ‘n’ roll»

H μεγάλη τραγουδίστρια, Tina Turner, η «Βασίλισσα του rock ‘n’ roll», πέθανε δυστυχώς εχθές σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από μακρόχρονη ασθένεια, στο σπίτι της κοντά στη Ζυρίχη.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Tina Turner άφησε μια τεράστια κληρονομιά στην διεθνή δισκογραφία, ουσιαστικά με δύο καριέρες, μία με τον πρώην σύζυγό της στο συγκρότημα Ike & Tina Turner και μία δεύτερη από το 1983 και μετά, οπότε συνεργάζεται με δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος του new wave και της ηλεκτρονικής pop, των Heaven 17.

Επρόκειτο για τους Rupert Hine και Martyn Ware, οι οποίοι συμμετείχαν στην παραγωγή του άλμπουμ «Private Dancer», μαζί με άλλους μεγάλους παραγωγούς όπως ο Joe Sample. Από τον υπέροχο εκείνο δίσκο, που έγινε πολυπλατινένιος βγήκαν επιτυχίες όπως τα: «What’s Love Got to Do with It», «Show Some Respect», «I Can’t Stand the Rain», «Better Be Good to Me», «Let’s Stay Together» και «Private Dancer».

Παρακάτω θα βρείτε ένα playlist που ετοιμάσαμε στο Spotify, με τίτλο «Best of Tina Turner» για τους αναγνώστες και τους φίλους του enikos.gr.

Περιλαμβάνει 40 από τα σπουδαιότερα τραγούδια της αξέχαστης Tina Turner. Είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης από 2,5 ώρες. Καλή διασκέδαση!



