Υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο ο Στέλιος Αργυρόπουλος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος περιλαμβάνεται στην πεντάδα των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο για το 2025, όπως ανακοίνωσε η World Aquatics.

Ο Έλληνας περιφερειακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης (για δεύτερη σερί χρονιά) με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος, ενώ με την εθνική ομάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο World Cup της Ποντγκόριτσα και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μαζί με τον Αργυρόπουλο, υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου είναι ο Ισπανός τερματοφύλακας Ουνάι Αγκίρε, ο συμπατριώτης του Αλβαρο Γρανάδος (MVP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος), ο Ούγγρος Κρίστιαν Μάνχερτς και ο Σέρβος Νίκολα Γιάκσιτς.