Υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο ο Στέλιος Αργυρόπουλος

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο ο Στέλιος Αργυρόπουλος
Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος περιλαμβάνεται στην πεντάδα των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου πολίστα στον κόσμο για το 2025, όπως ανακοίνωσε η World Aquatics.

Ο Έλληνας περιφερειακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης (για δεύτερη σερί χρονιά) με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος, ενώ με την εθνική ομάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο World Cup της Ποντγκόριτσα και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη επτάδα της διοργάνωσης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μαζί με τον Αργυρόπουλο, υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου είναι ο Ισπανός τερματοφύλακας Ουνάι Αγκίρε, ο συμπατριώτης του Αλβαρο Γρανάδος (MVP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος), ο Ούγγρος Κρίστιαν Μάνχερτς και ο Σέρβος Νίκολα Γιάκσιτς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι πιο αποτελεσματικές φράσεις για να ηρεμήσετε το παιδί σας σε όλες τις ηλικίες

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού-Σύντομα και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη

Η Nvidia έγραψε ιστορία: Η πρώτη εταιρεία που «έσπασε το φράγμα» των 5 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Υπουργείου Οικονομικών: Τι αποφασίστηκε για τη χρηματοδότηση των δήμων – Τα ανοιχτά ζητήματα

Το OnePlus 15 κυκλοφόρησε στην Κίνα – Η παγκόσμια έκδοση «έρχεται σύντομα»

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι...
23:32 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Λύγισε στο τέλος σε ματς γκραν – γκινιόλ

Μετά από δύο διαδοχικές νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός γνώρι...
22:00 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2: «Καθάρισαν» οι Σέρβοι

Σερβική… υπόθεση ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την...
08:19 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκό Άρσης Βαρών: 3 μετάλλια και 2 ρεκόρ Ευρώπης για τη Μαρία Στρατουδάκη

Νέα τρομερή εμφάνιση από τη Μαρία Στρατουδάκη που κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς