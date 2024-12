United Cup: Τσιτσιπάς – Shevchenko 4-6, 6-7 (0) – Σε δύσκολη θέση η Ελλάδα

O Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Alexander Shevchenko με 6-4, 7-6 (0) στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ Ελλάδας και Καζακστάν για το United Cup.

Ήταν ένα ματς από το οποίο δεν μπορεί να κρατήσει πολλά ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έκανε πολλά αβίαστα λάθη, δεν ένιωθε καλά και άνετα στο γήπεδο και τελικά ηττήθηκε από έναν πολύ διαβασμένο και σταθερό Shevchenko.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην καριέρα του 24χρονου Καζάκου, που έφτασε στο Νο.45 του κόσμου το 2024.

Ο Τσιτσιπάς είχε την επιθετική πρωτοβουλία από το 1ο σετ και φαινόταν να είναι ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο, ωστόσο την ίδια στιγμή δεν μπορούσε να βρει την απαραίτητη σταθερότητα στα ράλι, με αποτέλεσμα να κάνει πολλά αβίαστα λάθη.

Είχε συγκεκριμένα τα διπλάσια λάθη από τον αντίπαλό του στο 1ο σετ, 16 έναντι 8, κάτι που πλήρωσε στο τέλος, αφού υπέστο το break στο 7ο game. Ήταν ένα game στο οποίο ήταν πάνω με 30-15 ο Στέφανος, έκανε όμως 2 διπλά λάθη και τελικά υπέστη το break – το μοναδικό στο 1ο σετ.

Ο ίδιος είχε νωρίτερα χαμένη ευκαιρία για break που δεν αξιοποίησε και έτσι ο Shevchenko κατάφερε να βγει κερδισμένος από αυτό το σετ και να το κλείσει στο σερβίς του με 6-4.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά, ο Τσιτσιπάς φάνηκε να έχει και πρόβλημα με το σώμα του, ναυτία συγκεκριμένα, για το οποίο ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ στις αρχές του 2ου σετ.

Δεν πατούσε καθόλου καλά στα πρώτα λεπτά του 2ου σετ ο πρωταθλητής μας και έμεινε πίσω με 0-2, κινδυνεύοντας να χάσει τελείως την επαφή με το σκορ στο 5ο game, όταν ο Shevchenko είχε 2 ευκαιρίες για το double break.

Έμεινε όρθιος ο Τσιτσιπάς, έσβησε τα break points και μείωσε σε 3-2, ενώ αργότερα είχε και μια αναλαμπή, κάνοντας ένα καλό game από την υποδοχή που του έδωσε το break και τον έβαλε ξανά στο ματς (4-4).

Alexander Shevchenko takes the opener against Stefanos Tsitsipas 6-4 💪 @UnitedCupTennis #Unitedcup pic.twitter.com/uOnzzciytx

Ο Shevchenko διατήρησε την ψυχραιμία του σ’ αυτό το δύσκολο για εκείνον σημείο, έστειλε το σετ στο tie-break και εκεί ο Τσιτσιπάς του χάρισε πολλά λάθη, με τον Καζάκο να παίρνει 7 πόντους στη σειρά και να φτάνει χωρίς πρόβλημα στην κατάκτησή του.

Με τη νίκη αυτή ο Shevchenko έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στο Καζακστάν, που προηγείται με 1-0 της Ελλάδας και χρειάζεται μια ακόμα νίκη στα δυο επόμενα ματς, ώστε να εξασφαλίσει την 1η θέση στο Group C και την είσοδο στα προημιτελικά του United Cup.

Αντιθέτως, με την πλάτη στον τοίχο είναι η Εθνική μας, που θα πρέπει να κερδίσει και τα 2 επόμενα παιχνίδια, αλλιώς θα είναι αδύνατο πρακτικά να διεκδικήσει την πρόκριση, ακόμα και ως 2η. Στο επόμενο παιχνίδι της σειράς, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την πολύ δυνατή Elena Rybakina.

OUT OF THIS WORLD 🤯

Shevchenko continues to work his magic in the second set 🇰🇿#UnitedCup pic.twitter.com/AjpoCtySMz

— United Cup (@UnitedCupTennis) December 30, 2024