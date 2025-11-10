Τραγωδία στο Τορίνο με δύο νεκρούς θεατές σε αγώνα τένις στα ATP Finals

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τορίνο, στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των ATP Finals, όταν δύο θεατές έχασαν τη ζωή τους μετά από αιφνίδια αδιαθεσία μέσα και έξω από την «Inalpi Arena».

Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, που έσπευσαν για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες και να αποτρέψουν τα χειρότερα, οι προσπάθειες αποδείχθηκαν μάταιες. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 78 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Molinette», όμως λίγο αργότερα υπέκυψαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Ο πρώτος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία το πρωί της Δευτέρας (19/11), μπροστά στο Fan Village στην Piazza d’Armi, κοντά στην Inalpi Arena. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος θεατής κατέρρευσε στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Λορέντσο Μουζέτι και τον Τέιλορ Φριτζ.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασώστες επενέβησαν άμεσα, προσπαθώντας να επαναφέρουν τους άνδρες. Οι δύο θεατές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξαν λίγο μετά την εισαγωγή τους.