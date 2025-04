Το Λονδίνο θέλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2040 για να γράψει ιστορία

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, θέλει η πόλη να υποβάλει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2040, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου για να καταστήσει το Λονδίνο την κορυφαία αθλητική πρωτεύουσα στον κόσμο.

Το γραφείο του δημάρχου δημοσίευσε (28/4) έκθεση που αναφέρει ότι η φιλοξενία έξι διοργανώσεων πέρυσι, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Champions League στο Γουέμπλεϊ και του αγώνα Diamond League του Λονδίνου, απέφερε 230 εκατομμύρια λίρες (269,67 εκατομμύρια ευρώ) και προσέλκυσε σχεδόν 500.000 φίλαθλους στην πόλη.

«Είμαι κάποιος που αγαπά τον αθλητισμό και βλέπω το όφελος από την παρακολούθησή του», δήλωσε ο Καν στην εφημερίδα «The Times».

«Αλλά αυτό που σκέφτηκα να κάνουμε είναι να αναθέσουμε μια έκθεση για να αναλύσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει ο αθλητισμός. Η φιλοδοξία μου ήταν πάντα το Λονδίνο να γίνει η αθλητική πρωτεύουσα του κόσμου και στη συνέχεια να εδραιώσουμε τη θέση μας. Είτε πρόκειται για πυγμαχία, NFL, Major League Baseball, μιλάμε με το NBA για να φέρουμε το μπάσκετ στο Λονδίνο. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος ένωσε τις δυνάμεις του με την UK Sport και την Athletic Ventures και ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ελπίζει να υποβάλει αίτηση για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του 2029. Επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υποβληθεί στην World Athletics τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί κρατική υποστήριξη ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών. Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναικών στο Τουίκενχαμ φέτος.

Η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία συνδιοργανώνουν το Euro 2028 ποδοσφαίρου και υποβάλλουν αίτηση για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2035. Εάν καταφέρει να εξασφαλίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2040, Το Λονδίνο θα γίνει η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει τους θερινούς Αγώνες τέσσερις φορές, έχοντας φιλοξενήσει προηγουμένως το 1908, το 1948 και το 2012.

«Θα ήθελα να δω το Λονδίνο να γίνεται η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει τους Αγώνες τέσσερις φορές», είπε ο Καν.

«Και αν έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2029, αυτό σημαίνει ότι στην προετοιμασία υπάρχει ενέργεια, ενθουσιασμός και επενδύσεις στον στίβο, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχετε τους μελλοντικούς Μο Φάρα, τη μελλοντική Πόλα Ράντκλιφ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλοι λατρεύουν να έρχονται στο Λονδίνο. Και έχουμε καταφέρει να διοργανώνουμε μια καλή διοργάνωση κάθε χρόνο στο London Diamond League».

🔺EXCLUSIVE: Ambition to be ‘sporting capital of the world’ comes as mayor’s office reports that major events including Champions League final and NFL games generated £230m for the capital in 2024 https://t.co/fna5Gccepq

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 28, 2025