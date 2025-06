«Θα σκοτώσω τον άνδρα σου»: Η αποκάλυψη της συζύγου του Άλβαρο Μοράτα για τις απειλές που δέχεται μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Nations League

Η Πορτογαλία στέφθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια στο Nations League, κατακτώντας για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο, μετά την επιτυχία του 2019. Στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπου το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμο και αποτελεσματικό.

Μοιραίος για την Ισπανία στάθηκε ο Άλβαρο Μοράτα, καθώς ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αστόχησε από την άσπρη βούλα, χάνοντας την ευκαιρία να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες της ομάδας του για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η στιγμή της αποτυχημένης εκτέλεσης πέναλτι του Ισπανού επιθετικού έκανε τον γύρο των social media, ενώ ακολούθησε έντονη αντίδραση από μερίδα οπαδών της Εθνικής Ισπανίας.

🚨| WATCH: Speed reacts to Alvaro Morata missing his penalty and causing Spain to lose the Nations League 😂😂 pic.twitter.com/qMdGw015qP

— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) June 9, 2025