Τέλος ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό – Συνεχίζει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ’ αναμενόμενα στην ομάδα του Πειραιά.
  • Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο.
  • Στη σχετική ανακοίνωση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Πηγή: Instagram / @olympiacosbc

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν πρόσφερε τ’ αναμενόματα στην ομάδα του Πειραιά και με την προσθήκη του Μόντε Μόρις δεν υπάρχει θέση για εκείνον και χρόνος συμμετοχής.

Η Αναντολού Εφές εξέφρασε την επιθυμία να τον κάνει δικό της, μετά τον τραυματισμό του Σέιν Λάρκιν, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν εμπόδιο. Ήδη από χθες (28/12) το βράδυ είχε γίνει γνωστή η συμφωνία με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σέιμπεν Λι είχε αγωνιστεί στη Μανίσα και επιστρέφει στην Τουρκία, για να τεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Πάμπλο Λάσο.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται: «Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10:09 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

