Τέλος εποχής στο ποδοσφαίρο: Ο Αντρές Ινιέστα «κρεμάει» τα παπούτσια του

Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα, ο Αντρές Ινιέστα, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όπως αποκάλυψε η ισπανική ιστοσελίδα Relevo. Ο Ινιέστα, που θεωρείται εμβληματική μορφή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την απόφασή του στις 8 Οκτωβρίου, μια ημερομηνία που συνδέεται με τον αγαπημένο του αριθμό, το νούμερο «8», που φορούσε επί σειρά ετών στη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η καριέρα του Ινιέστα ξεκίνησε από την ομάδα της Αλμπαθέτε και συνεχίστηκε με μια λαμπρή πορεία στην Μπαρτσελόνα, όπου έγραψε ιστορία. Ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στους «μπλαουγκράνα», συμμετέχοντας συνολικά σε 674 παιχνίδια και καταγράφοντας 57 γκολ και 135 ασίστ.



Όσο αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα, ο Ινιέστα κατέκτησε συνολικά 32 τίτλους, ανάμεσα τους 4 Champions League, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 9 Πρωταθλήματα Ισπανίας, 6 Κόπα ντελ Ρέι, 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας και ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου.

Η συμβολή του Ινιέστα δεν περιορίστηκε μόνο στην Μπαρτσελόνα. Ως μέλος της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, έλαμψε στο διεθνές προσκήνιο, οδηγώντας την «Φούρια Ρόχα» σε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις EURO (2008 και 2012) και στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. Ο ίδιος έγινε εθνικός ήρωας όταν σκόραρε το μοναδικό και καθοριστικό γκολ στον τελικό του Μουντιάλ του 2010, χαρίζοντας στην Ισπανία το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μια αξέχαστη βραδιά στο Γιοχάνεσμπουργκ απέναντι στην Ολλανδία.

Μετά από μια εμβληματική καριέρα στην Μπαρτσελόνα, ο Ινιέστα έφυγε από την Ευρώπη το 2018 και συνέχισε την πορεία του στην Ιαπωνία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Βίσελ Κόμπε για πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, το 2023, μετακόμισε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την Έμιρεϊτς Κλαμπ, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούλιο του 2024, πριν αποχωρήσει και μείνει χωρίς ομάδα.

Στις 8 Οκτωβρίου, ο Ινιέστα θα αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο, παραμένοντας για πάντα μια από τις πιο λαμπρές και αγαπητές προσωπικότητες του αθλήματος.

