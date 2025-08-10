Στίβος – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20: Χρυσό μετάλλιο για τη Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία

Το πρώτο μετάλλιο και μάλιστα χρυσό, χάρισε η Μαρία Ραφαηλίδου χάρισε στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης στη σφαιροβολία με βολή στα 16,16 μέτρα.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια μπήκε στον αγώνα αποφασισμένη απ’ την αρχή για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και έκανε αυτό που έπρεπε για να το πετύχει.

Με 15,58 μ. στην πρώτη της προσπάθεια μπήκε από το ξεκίνημα στη ζώνη των μεταλλίων, αποβάλλοντας από πάνω της οποιοδήποτε άγχος και αμφισβήτηση για την έκβαση του αγώνα. Η Ραφαηλίδου όμως δεν έμεινε εκεί, αφού συνέχισε με 15,28 μ. και στη τρίτη βολή σκαρφάλωσε στην κορυφή με 16,16 μέτρα, ανεβαίνοντας πρώτη στην κατάταξη και φτάνοντας στο χρυσό μετάλλιο.

Η Ραφαηλίδου, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ18, αναρριχήθηκε στην κορυφή και στην κατηγορία Κ20. Το σημερινό είναι το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στο αγώνισμα της σφαιροβολίας γυναικών, καθώς μέχρι σήμερα η καλύτερη παρουσία ήταν η τέταρτη θέση της Σοφίας Ορφανιώτου με 15,97 μέτρα.

Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, που κατέλαβε την πέμπτη θέση στον αγώνα με 14,84 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια ξεκίνησε με 14,60 μ. συνέχισε με 14,25 μ., 14,60 μ. και στην τέταρτη βολή πέτυχε το 14,84 μ. που την ανέβασε στην πέμπτη θέση. Η αθλήτρια του Ανέστη Καλτζίδη στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα με 14,79 μ.

Η ελληνική αποστολή έκανε αισθητή την παρουσία της στις εξέδρες, καθώς σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε στο στάδιο, προκειμένου να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των δύο Ελληνίδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

