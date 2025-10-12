Στέφανος Ντούσκος στον RealFM 97,8: «Με γεμίζει ο αθλητισμός, αξίζουν οι θυσίες που κάνω για να είμαι στην κορυφή»

«Πήγε ο τελικός όπως ήθελα. Δεν θα το έχανα αυτό το χρυσό με τίποτα», δήλωσε ο Στέφανος Ντούσκος, μιλώντας στον RealFM 97,8 για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο σκιφ στην Κωπηλασία, στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη της Κίνας.

«Είχα επιμονή και θέληση σε αυτή τη διοργάνωση. Πήγα με στόχο να πάρω το χρυσό και τα κατάφερα», συμπλήρωσε ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2021 στο Τόκιο, προσθέτοντας ότι η αγωνιστική χρονιά ήταν τέλεια, αφού κατέκτησε και τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

«Αξίζει να κάνεις θυσίες, να μένεις για 300 ημέρες τον χρόνο στο κοινόβιο για προπονήσεις. Μου αρέσει ο αθλητισμός, με γεμίζει», τόνισε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το άθλημά του περιλαμβάνει επίπονες, τριπλές προπονήσεις κάθε ημέρα.

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι πλέον ένας από τους 13 Έλληνες αθλητές που έχουν κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο άθλημά τους.

Μιλώντας στην εκπομπή Real Sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, στάθηκε και στην κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων του Κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά, εκεί όπου προπονούνται αυτός και οι υπόλοιποι αθλητές και αθλήτριες της εθνικής ομάδας:

«Είναι 20 χρόνια χωρίς συντήρηση. Για εμάς είναι το σπίτι μας, αφού περνάμε εκεί τις περισσότερες ημέρες κάθε χρόνο. Στάζουν οι τοίχοι, έχουν προβλήματα οι εξέδρες. Ελπίζουμε να μας βοηθήσουν να διορθωθούν κάποια θέματα – αυτό προσπαθούν και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».

Ο μεγάλος στόχος για τον Στέφανο Ντούσκο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. «Θέλω κάθε χρονιά μέχρι τότε να είμαι υγιής και να καταφέρνω να μπαίνω στα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις. Το 2027 θα κριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η είσοδος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα πρέπει να πάρω ένα από τα εννέα εισιτήρια στο σκιφ, για να βρεθώ μετά στο Λος Άντζελες!»

