Λος Άντζελες: Πτώση ελικοπτέρου σε παραλία – Τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη συντριβή ελικοπτέρου το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά στο Χάντινγκτον Μπιτς, στα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KLTA, οι δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, ωστόσο τρία άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο τη στιγμή της πτώσης τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν νοσηλεία.

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το ελικόπτερο να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει απότομα στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες πληροφορίες.

03:18 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

