Λος Άντζελες: Πτώση ελικοπτέρου σε παραλία – Τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο

Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη συντριβή ελικοπτέρου το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά στο Χάντινγκτον Μπιτς, στα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KLTA, οι δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, ωστόσο τρία άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο τη στιγμή της πτώσης τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν νοσηλεία.

Βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το ελικόπτερο να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει απότομα στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της συντριβής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες πληροφορίες.

Δείτε βίντεο

WATCH: Man nearly hit by helicopter during crash near Los Angeles pic.twitter.com/TPpIMvPGqd — BNO News Live (@BNODesk) October 11, 2025

UPDATE: At least 3 people taken to hospital after helicopter crash in Huntington Beach near Los Angeles pic.twitter.com/utCzHBQgs4 — BNO News (@BNONews) October 11, 2025

HUNTINGTON BEACH HELICOPTER ACCIDENT 😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/DxsHyn40rX — sip this ☕️ (@sipthisteaaaaa) October 11, 2025