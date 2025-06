Roland Garros: Στα ημιτελικά της διοργάνωσης προκρίθηκε για 13η φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς – Κέρδισε με 3-1 σετ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Δείτε βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο στην πορεία του προς την κορυφή. Ο 38χρονος Σέρβος θρύλος πέτυχε την καλύτερη εμφάνισή του μέσα στο 2025, επικρατώντας του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 και εξασφάλισε για 13η φορά στην καριέρα του την παρουσία του στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου την Παρασκευή 6 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ.

4th Grand Slam meeting is set 🇷🇸🇮🇹 #RolandGarros pic.twitter.com/rsK1VbqMOD

Η νίκη αυτή, η 9η του Τζόκοβιτς σε 14 αναμετρήσεις με τον δέκα χρόνια νεότερο Ζβέρεφ, μεταφράζεται στον 51ο ημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam, ενώ ταυτόχρονα τον καθιστά τον μεγαλύτερο σε ηλικία τενίστα που φθάνει σε ημιτελικά του Roland Garros. Στο Παρίσι, ο Τζόκοβιτς μετρά ήδη τρεις τίτλους (2016, 2021, 2023), με τον φετινό στόχο να μην είναι άλλος από την τέταρτη κατάκτηση.

Παρά το γεγονός ότι έχασε τέσσερα match points στο 10ο game του τέταρτου σετ, ο Τζόκοβιτς διατήρησε την ψυχραιμία του και ολοκλήρωσε τον αγώνα υπό το χειροκρότημα του κοινού.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?#RolandGarros pic.twitter.com/8uUEH5jdid

