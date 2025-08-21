Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Έχασε, αλλά ελπίζει

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ριέκα – ΠΑΟΚ 1-0: Έχασε, αλλά ελπίζει

Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη της με 1-0 επί του ΠΑΟΚ στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα». Οι Κροάτες έχουν πια τον πρώτο λόγο χάρη στο γκολ του Λούκα Μέναλο (39’), όμως τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30).

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από την αρχή. Η κεφαλιά του Μέναλο (3’) ήταν αδύναμη για να ανησυχήσει τον Γίρι Παβλένκα, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να κάνει σπουδαία επέμβαση στο διαγώνιο σουτ του Τόνι Φρουκ (7’) μετά το γρήγορο ένα-δύο με τον Μερβέιλ Ντοκίτ. Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν για πρώτη φορά στο 20ο λεπτό, με το δυνατό, ξαφνικό σουτ του Λούκα Ιβανούσετς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μάρτιν Ζλόμισλιτς.

Κι ενώ για ένα δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους, η Ριέκα ανέβασε στροφές. Κι αν ο Παβλένκα σταμάτησε – πάλι – τον Φρουκ στο 37’, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο δύο λεπτά αργότερα. Φάουλ από τον Νίκο Γιάνκοβιτς, κεφαλιά του Μέναλο και 1-0. Ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι δυο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές, αλλά αφού ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε πως δεν άλλαζε η εικόνα της ομάδας του, προχώρησε σε τριπλή, με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ένα σουτ του Φεντόρ Τσάλοφ στο 70’ δεν ανησύχησε τον Ζλόμισλιτς ενώ αυτό του Γιούστας Λάζιτσκας δυο λεπτά μετά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Ο οποίος στο 87’ πραγματοποίησε ακόμη μία δύσκολη επέμβαση, διώχνοντας σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία το σουτ του Ντούγε Τσοπ. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την πρώτη του ήττα από κροατικό σύλλογο και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη σε μία εβδομάδα και τη Ριέκα να είναι κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League – όποια ομάδα αποκλειστεί θα συνεχίσει στον όμιλο του Conference League.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Κίτρινες: Γιάνκοβιτς, Τσοπ – Κένι, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα.
ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάζιτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Ντοκίτ (75’ Μπούτιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Φρουκ (85’ Μπογκόγεβιτς).
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Τσάλοφ (75’ Μύθου).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:17 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Άντερλεχτ – ΑΕΚ 1-1: Με «κέρβερο» Στρακόσα, στο χέρι της η πρόκριση

Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της...
23:09 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός – Σαμσουνσπόρ 2-1: «Πράσινη» ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 απ’ το 51’ με το «παγωμένο» γκολ του Τόμασον, ο Παναθηναϊκός κα...
17:46 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Τούρκοι οπαδοί ανεμίζουν σημαία με τον Κεμάλ μπροστά στο Καλλιμάρμαρο – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες πριν τη σημαντική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τουρκική Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ,...
11:42 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Επεισόδια-σοκ στην Αργεντινή: Οπαδοί της Universidad de Chile έγδυσαν και χτύπησαν φιλάθλους της Independiente – Συγκλονιστικά βίντεο

Ακόμη μία νύχτα βίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής, καθώς στο παιχνίδι της Τετ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο