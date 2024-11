Ολυμπιακός: Υποψήφιος για καλύτερη ομάδα του 2024 στα βραβεία Globe Soccer

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μία σημαντική διάκριση καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες καλύτερες ομάδες του 2024 στα βραβεία Globe Soccer.

Η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League το περασμένο Μάιο από τον Ολυμπιακό έχει εκτοξεύσει την αξία, αλλά και την φήμη του κλαμπ σε όλα τα επίπεδα με τους Πειραιώτες να συγκαταλέγονται στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Globe Soccer, η ελληνική ομάδα βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες για τον κορυφαίο σύλλογο της χρονιάς σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ συναγωνίζεται τεράστιους ποδοσφαιρικούς «κολοσσούς» όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ίντερ, η Λεβερκούζεν, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Αταλάντα, η Μποταφόγκο, η Ατλέτικο Μινέιρο, η Αλ Αχλί και η Αλ Αΐν.

Η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί έπειτα από ψηφοφορία και θα πάρει το σχετικό βραβείο σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι στις 27 Δεκεμβρίου.

Στα εν λόγω βραβεία του θεσμού, υπάρχουν άλλες δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή του καλύτερου αθλητικού διευθυντή, με τον Γκασπάρ Εντού που θα συνεργαστεί με τις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη, να είναι στη σχετική λίστα των υποψηφίων.

Μπορείτε να ψηφίσετε για τα βραβεία ΕΔΩ.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST MEN’S CLUB are: Al Ahly FC, Al-Ain FC, Atalanta, Atlético Mineiro, Bayer Leverkusen, Botafogo, Inter Milan, Manchester City, Olympiacos, PSG, Real Madrid, and Sporting CP. pic.twitter.com/PPGmFbO359

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024