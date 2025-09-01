Ολυμπιακός: Πάτησε Ελλάδα ο Ποντένσε – «Πανδαιμόνιο» από οπαδούς των ερυθρόλευκων στο «Ελ. Βενιζέλος» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι προ των πυλών με τον Πορτογάλο εξτρέμ να βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στους Πειραιώτες.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε όλο το τελευταίο διάστημα πίεσε αρκετά την Αλ Σαμπάμπ για να δώσει την συγκατάθεση της και να ολοκληρωθεί το deal. Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ βοήθησε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.

Φυσικά η άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην χώρα μας δεν άφησε ασυγκίνητους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έβαψαν στα “ερυθρόλευκα” το Ελ. Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν.

Δείτε φωτογραφίες και βιντεο: