Ολυμπιακός: «Γιουβέντους και Ντόρτμουντ στο… προσκλητήριο ενδιαφέροντος για τον Μουζακίτη» γράφει η «Sun»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Χρήστος Μουζακίτης

Δύο νέοι ευρωπαίοι «γίγαντες»… εμφανίστηκαν στο προσκλητήριο ενδιαφέροντος για τον Χρήστο Μουζακίτη. Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», Μπορούσια Ντόρτμουντ και Γιουβέντους εξετάζουν το ενδεχόμενο της απόκτησης του 18χρονου Έλληνα διεθνή μέσου του Ολυμπιακού.

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός μέσος, 18 ετών, έχει σκοράρει δύο γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ σε 30 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν. Ο Μουζακίτης είναι μέλος της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ και έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.» αναφέρει και προσθέτει:

«Η Γιουβέντους-επίσης- φέρεται να είναι μεταξύ των συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Το 18χρονο ανερχόμενο ταλέντο στη μεσαία γραμμή, προσελκύει την προσοχή αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Εκτός από τη Γιουβέντους, ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα, η Μίλαν, η Μπράιτον, οι Γουλβς, η Βιγιαρεάλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης λέγεται ότι παρακολουθούν τον Μουζακίτη. Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του, που ξεχωρίζουν από το εντυπωσιακό διεθνές ντεμπούτο του με την Ελλάδα, τον έχουν καταστήσει έναν πολύ περιζήτητο παίκτη στην επερχόμενη μεταγραφική περίοδο».

 

