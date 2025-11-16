Ματίνα Νούλα σε Realfm 97,8: «Όταν μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο νιώθεις λύτρωση και συγκίνηση»

Ματίνα Νούλα σε Realfm 97,8: «Όταν μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο νιώθεις λύτρωση και συγκίνηση»

«Τη στιγμή που μπαίνεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο και πας για τον τερματισμό, νιώθεις λύτρωση και συγκίνηση» δήλωσε στον Realfm 97,8 η Ματίνα Νούλα, που κυριάρχησε στην κατηγορία των γυναικών στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Για τη 27χρονη πρωταθλήτρια του ΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση, τονίζοντας: «Ήταν δύσκολη πρόκληση να κυνηγήσω το δύο στα δύο. Είχα κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία, οπότε περίμενα ότι θα το πετύχω, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή επίδοση, κάτι που έγινε. Ήξερα πως εάν πήγαινα όπως τα είχαμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου, τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, θα ήμουν πρώτη».

Κάλυψε την απόσταση των 42 χιλιομέτρων και 195 μέτρων, από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο, σε 2 ώρες 39.28, που είναι ο δεύτερος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών στις γυναίκες, μετά το 2.39.10 που έχει η Μαρία Πολύζου από το 1987. «Είναι εφικτό, νομίζω, στο μέλλον να κάνω ρεκόρ διαδρομής. Πρέπει, όμως, να συνεχίσω στο ίδιο υψηλό τέμπο την προπόνησή μου» πρόσθεσε.

Η Ματίνα Νούλα, μιλώντας στην εκπομπή Real Sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, στάθηκε στις δυσκολίες που έχει η αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου, τονίζοντας: «Όλος ο αγώνας θέλει σωστή διαχείριση. Από το 10ο χιλιόμετρο έως το 31ο χιλιόμετρο έχει ανηφορική κλίση. Εκεί, μετά τον Σταυρό, όταν μπαίνεις στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή, και αρχίζει να έχει κατηφόρα, νιώθεις ότι πλησιάζεις όλο και πιο κοντά στο τέρμα».

Θεωρεί ότι το τρέξιμο, είτε για κάποιον που το κάνει πολύ ερασιτεχνικά είτε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, είναι «ψυχικό αντίδοτο!».

