Champions League: Άρσεναλ «επτά αστέρων» – Η Ρεάλ το πρώτο βήμα για τους «8»

Η Ρεάλ πήρε τον πρώτο ισπανικό «εμφύλιο» με την Ατλέτικο (2-1) και ταυτόχρονα προβάδισμα πρόκρισης στους «8» του Champions League, την ώρα που η Άρσεναλ έκανε «πάρτι» στο «Φίλιπς Στάντιον» επί της Αϊντχόφεν (7-1) και στη Βεστφαλία, Ντόρτμουντ και Λιλ άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» (1-1) για τη ρεβάνς στο «Πιερ Μορουά».

HIGHLIGHTS of a THRASHING as Arsenal beat PSV 7-1 💥🍿 pic.twitter.com/LhQ6y03G97

It’s seven, it’s heaven for Arsenal! ✨

Δύο γκολ στο ξεκίνημα των ημιχρόνων από τους Ροντίγκο και Μπραχίμ Ντίαθ χάρισαν τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης επί της «συμπολίτισσας», Ατλέτικο, με 2-1 στο «Μπερναμπέου» στον πρώτο ισπανικό «εμφύλιο» της φάσης των «16» της διοργάνωσης. Το υπέροχο γκολ του Άλβαρες για τους «ροχιμπλάνκος» κρατά γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης την ομάδα του Σιμεόνε, αλλά οι «μερένχες» έχουν τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς του «Μετροπολιτάνο».

Οι πολλές απουσίες που έχει στην επίθεση (Ζεσούς, Μαρτινέλι, Σάκα, Χάβερτς) δεν εμπόδισαν την Άρσεναλ να «κλειδώσει» την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League από το πρώτο κιόλας ματς με την Αϊντχόφεν, μετά από μία άκρως πειστική και εμφατική εμφάνιση.

Οι «κανονιέρηδες» με τρία γκολ σε 14 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο κι άλλα δύο πριν το 50′, «σκόρπισαν» με 7-1 την PSV στο «Φίλιπς Στάντιον» κι έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της προσεχούς Τετάρτης (12/3) στο «Εμιρέιτς» του Λονδίνου.

Arsenal put SEVEN past PSV, they win 7-1 😲

The first time a team has scored seven in an away knockout match in Champions League history 👏

Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Martin Odegaard (x2), Leandro Trossard and Riccardo Calafiori were on the scoresheet ⚽️ pic.twitter.com/yl31VJECv1

— Premier League (@premierleague) March 4, 2025