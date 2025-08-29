Champions League: Αυτά είναι τα ματς της League Phase

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Champions League: Αυτά είναι τα ματς της League Phase

Το Champions League επιστρέφει και υπόσχεται, για ακόμη μια χρονιά, να προσφέρει δυνατές στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις στους φιλάθλους της «στρογγυλής θεάς» σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η κλήρωση της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μονακό και η διαδικασία ανέδειξε τα ζευγάρια που θα παρακολουθήσουμε έως και τον προσεχή Ιανουάριο.

1o γκρουπ

  • Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Νιούκαστλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Μπενφίκα, Μονακό, Καϊράτ
  • Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο Γκλιμτ, Γαλατάσαραϊ, Μονακό.
  • Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Κλαμπ Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Πάφος
  • Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ
  • Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σλάβια Πράγας, Άγιαξ, Καϊράτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι, Άγιαξ
  • Ντόρτμουντ: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο Γκλιμτ, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Άιντραχτ, Κλαμπ Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Κοπεγχάγη, Νιούκαστλ.

2ο γκρουπ

  • Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Καϊράτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη
  • Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο Γκλιμτ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γαλατάσαραϊ
  • Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια Πράγας, Μαρσέιγ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη, Πάφος
  • Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος, Μονακό
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ
  • Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ
  • Μπριζ: Μπαρστελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Καϊράτ

3ο γκρουπ

  • Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μονακό.
  • Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Νιούκαστλ
  • Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ.
  • Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη
  • Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο.
  • Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός
  • Σλάβια Πράγας: Μπάρτσα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφο
  • Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ.
  • Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν.

4ο γκρουπ

  • Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ, Καραμπάγκ.
  • Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότεναμ, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος
  • Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άιντραχτ, Μπόντο Γκλιμτ, Άγιαξ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μονακό
  • Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο.
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Γαλατάσαραϊ
  • Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ
  • Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν
  • Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό, Καϊράτ
  • Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ, Πάφο, Κοπεχγάγη.

