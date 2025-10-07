ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Στέλιου Μαλεζά

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Στέλιου Μαλεζά, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της θεσσαλικής ΠΑΕ, μετά το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Πετράκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά.

Ο Στέλιος Μαλεζάς, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, φέρνει μαζί του εμπειρία, γνώση και επαγγελματισμό, στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες της ΑΕΛ Novibet.

Γεννημένος στις 11 Μαρτίου 1985 στην Κατερίνη, ο Στέλιος Μαλεζάς έκανε τα πρώτα του βήματα στoυς Πόντιους Κατερίνης πριν μεταγραφεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε για δύο μεγάλες περιόδους (2003/12 και 2015/19), καταγράφοντας περισσότερες από 250 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο ενδιάμεσο, φόρεσε τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ στη Γερμανία (2012/14), όπου αγωνίστηκε στη Bundesliga, ενώ τη σεζόν 2014/15 αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό, αφήνοντας επίσης θετικό αποτύπωμα. Με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε τρία Κύπελλα Ελλάδας, το 2017, 2018 και το 2019 καθώς επίσης και ένα Πρωτάθλημα, το 2019, ενώ υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ανδρών επί εποχής Ότο Ρεχάγκελ.

Το ντεμπούτο του με το εθνόσημο ήρθε στις 15 Νοεμβρίου 2011, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία που διεξήχθη στην Αυστρία, με προπονητή τότε τον Φερνάντο Σάντος. Στη διάρκεια της παρουσίας του στην Εθνική, ο Μαλεζάς αποτέλεσε μέλος της αποστολής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία. Συνολικά αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις με τη γαλανόλευκη φανέλα.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Στέλιος Μαλεζάς στράφηκε στην προπονητική, ξεκινώντας από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ κατακτώντας στη πρώτη του χρονιά ως προπονητής το πρωτάθλημα της Κ19 και φτάνοντας μέχρι τον πάγκο της δεύτερης ομάδας, του ΠΑΟΚ Β, την περίοδο 2022/23, όπου ανέδειξε νεαρούς ποδοσφαιριστές και έδειξε δείγματα σύγχρονης ποδοσφαιρικής προσέγγισης.

Ακολούθησε η παρουσία του στον Μακεδονικό το πρώτο μισό της περσινής σεζόν, με τον Δεκέμβρη να προσλαμβάνεται από την Athens Kallithea. Τον καλωσορίζουμε στη «βυσσινί» μας οικογένεια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την ομάδα μας!»