ΑΕΚ: Deal της «Ένωσης» με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο – Ποιος είναι ο νέος μεσοεπιθετικός των «κιτρινόμαυρων»

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο, όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έρχεται στην Ένωση με τη μορφή δανεισμού, χωρίς οψιόν αγοράς, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ομάδα.

Η Ένωση κατάφερε να απαλλαγεί από το βαρύ συμβόλαιο του Αντονι Μαρσιάλ, ο οποίος περνάει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Μοντερέι, και ετοιμάζεται να εντάξει στο ρόστερ της τον Ζοάο Μάριο. Ο έμπειρος Πορτογάλος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάριο έχει συμβόλαιο με την Μπεσίκτας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα γίνει η όγδοη καλοκαιρινή προσθήκη της ΑΕΚ.

Με τον Μάρκο Νίκολιτς δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστεί, καθώς είχαν ξανασυναντηθεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας, όταν ο Σέρβος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της ρωσικής ομάδας. Η Ένωση ετοιμάζεται να προσθέσει στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από κορυφαίες ομάδες όπως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ίντερ, η Γουέστ Χαμ, η Μπενφίκα και φυσικά η Εθνική Πορτογαλίας, με την οποία μετράει 56 συμμετοχές.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign João Mário on loan from Besiktas. New chapter in Greece, imminent. 🇬🇷 pic.twitter.com/9VM0Zl3N1l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Το who is who του Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Ζοάο Μάριο Ναβάλ ντα Κόστα Εντουάρντο, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο και έχει ύψος 1,79. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δόθηκε δανεικός στη Βιτόρια Σετούμπαλ το 2014 και επέστρεψε στη Σπόρτινγκ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας το 2015. Το 2016 μεταγράφηκε στην Ίντερ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ συν 5 εκατομμύρια σε μπόνους. Ακολούθησαν δανεισμοί στη Γουέστ Χαμ, στη Λοκομοτίβ Μόσχας και ξανά στη Σπόρτινγκ το 2020, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 19 χρόνια.

Η Εθνική Πορτογαλίας

Στη συνέχεια φόρεσε για τρεις σεζόν τη φανέλα της Μπενφίκα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022-23, σκοράροντας 17 γκολ. Η πορεία του στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ξεκίνησε το 2014, όταν έκανε το ντεμπούτο του σε φιλικό με τη Γαλλία, όπου μάλιστα κέρδισε πέναλτι. Συμμετείχε στο Euro 2016, στο Μουντιάλ 2018 και στο Μουντιάλ 2022, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της Πορτογαλίας στην κατάκτηση του Euro 2016. Στις 10 Νοεμβρίου 2017 σημείωσε το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο σε φιλικό με τη Σαουδική Αραβία. Τον Μάιο του 2023 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική.

Η Μπενφίκα

Υπέγραψε στους αετούς της Λισαβόνας στις 13 Ιουλίου 2021. Το πρώτο γκολ το σημείωσε στις 10 Αυγούστου 2021, σε ματς Champions League. Σκόραρε 4 φορές στη φάση ομίλων του Champions League 2022–23. Πέτυχε 17 γκολ στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι ρεκόρ καριέρας. Στις 29 Νοεμβρίου 2023 σημείωσε χατ-τρικ εναντίον της πρώην ομάδας του, Ίντερ, στο Champions League – πρώτο στην ιστορία της Μπενφίκα στη διοργάνωση.

Η καριέρα του σε στιγμές