Υπόθεση Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

novartis

Σημαντικές δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις σηματοδοτεί η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στην υπόθεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, μετά την καταδίκη τους πρωτόδικα σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό τον πρόεδρό της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε ελβετικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ποσά που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη, κάτι που παραβιάζει τις προϋποθέσεις για την ιδιότητά τους ως μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, καθώς υπήρχε οικονομικό κίνητρο.

Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη κοινοποιηθεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, «παγώνοντας» προσωρινά τους λογαριασμούς και την ακίνητη περιουσία τους.

Νέα ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Η Αρχή συνέταξε και πόρισμα το οποίο έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η τέλεση του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο τα χρήματα που εισέπραξαν οι δύο πρώην μάρτυρες να αποτελούν προϊόν παράνομων ενεργειών και να σχετίζονται άμεσα με τον ρόλο που έπαιξαν στην πολύκροτη υπόθεση, από τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Ακόμη 12 άτομα στο μικροσκόπιο

Η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και άλλων 12 φυσικών προσώπων. Σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους φέρονται να έχουν πιστωθεί ποσά από την «αμοιβή» των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, χωρίς εμφανή αιτιολόγηση. Τα ποσά κυμαίνονται από 30.000 έως 500.000 ευρώ.

Η χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων οδήγησε σε εντυπωσιακά ευρήματα:

  • Στην περίπτωση του Δεστεμπασίδη, εντοπίστηκαν περίπου 10 εκατ. ευρώ.
  • Στην περίπτωση της Μαραγγέλη, το ποσό φτάνει περίπου τα 17 εκατ. ευρώ.

Και τα δύο ποσά φαίνεται να κατέληξαν σε ελβετικές τράπεζες. Για τα 12 πρόσωπα που εμφανίζονται ως αποδέκτες επιμέρους μεταφορών, η Αρχή ζητά έλεγχο για συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος — επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

