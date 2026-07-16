ΥΠΑΑΤ- ΑΑΔΕ: Παράταση υποβολής δηλώσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων – Η προθεσμία

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης έως τις 31 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων φάσεων υποβολής και πληρωμής. Η ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, καλύπτοντας το 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με ανώτατο όριο 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

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Παράταση δόθηκε
Πηγή: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης.
  • Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ενώ καθορίζονται και τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων φάσεων υποβολής και πληρωμής.
  • Η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

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Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων της πρώτης φάσης ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους δικαιούχους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

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Παράλληλα, διευρύνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ενώ καθορίζονται και τα χρονοδιαγράμματα των επόμενων φάσεων υποβολής και πληρωμής.

Ειδικότερα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν παραστατικά αγοράς λιπασμάτων εκδοθέντα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026 παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο υποβολής θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου 2026, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο πληρωμές, έως τις 31 Αυγούστου και έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, για τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο υποβολής αντίστοιχα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για παραστατικά που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 31 Ιουλίου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είχαν εγγραφεί στο ΜΑΑΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, προβλέπεται δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων, από τις 5 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, για παραστατικά της ίδιας χρονικής περιόδου, στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι εγγράφηκαν στο ΜΑΑΕ από την 1η έως και την 31η Ιουλίου 2026.

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Για παραστατικά που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις 7 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, με προϋπόθεση την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ΜΑΑΕ έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται τέλος ότι η οικονομική ενίσχυση αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

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