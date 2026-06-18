Βόλος: Στα δικαστήρια υπόθεση ανήλικης που κατήγγειλε τους γονείς της για κακοποίηση και μετακόμισε στη θεία της

Στα δικαστήρια κατέληξε η αντιπαράθεση μεταξύ μίας 14χρονης και των γονέων της στον Βόλο. Η ανήλικη κατήγγειλε κακοποίηση από τους γονείς στο «Χαμόγελο του Παιδιού», μάζεψε τα πράγματά της, πήγε στη θεία της και αρνείται να γυρίσει στην οικογένειά της. Στο δικαστήριο, ωστόσο, δεν αποδείχτηκαν τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση με την 14χρονη, που δεν είχε πάει στο σπίτι της εδώ και έναν χρόνο, εκδικάστηκε χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο συνέχισε τη συζήτηση, ύστερα από διακοπή στις 3 Ιουνίου. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν οι γονείς, ηλικίας 36 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου», το δικαστήριο τους απάλλαξε από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης, αλλά τους έκρινε ένοχους για απειλή επειδή είπαν στην ανήλικη «έλα σπίτι και θα σε περιποιηθούμε» και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή.

Η καταγγελία της ανήλικης το 2025

Είχε προηγηθεί καταγγελία του κοριτσιού, τον Ιούνιο του 2025 και έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, με τους κοινωνικούς λειτουργούς να διαπιστώνουν ότι είναι ακατάλληλο για διαβίωση παιδιών. Το σπίτι είναι παλιό, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, και παρατημένο.

Αρνήθηκαν κακοποιητική συμπεριφορά οι γονείς

Από την πλευρά τους οι γονείς, οι οποίοι έχουν άλλα δύο παιδιά, υποστήριξαν ότι είναι φτωχοί, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να μετακομίσουν σε ένα καλύτερο σπίτι και επιπλέον δεν ήθελαν να αλλάξουν και το σχολικό περιβάλλον του δεύτερου παιδιού τους, που έχει δυσλεξία.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, οι γονείς αρνήθηκαν ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά στην 14χρονη, ενώ στο δικαστήριο εξετάστηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισής τους μια γειτόνισσα και η νονά του τρίτου τους παιδιού, που τους επιβεβαίωσαν.

Η κατάθεση της θείας της ανήλικης

Από την πλευρά της πολιτικής αγωγής μίλησε η θεία της ανήλικης. Είπε ότι όταν η νύφη της ήταν σε ενδιαφέρουσα, έμεναν ακόμη όλοι μαζί. Σημείωσε ότι γνώρισε το κορίτσι απ’ όταν ήταν πολύ μικρό, στη συνέχεια το έχασε γιατί άλλαξαν σπίτι και τώρα το ξαναβρήκε.

Η θεία, αδελφή του πατέρα της 14χρονης, είπε πως δεν τηρούνται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ενώ χαρακτήρισε τη νύφη της γυναίκα με περιορισμένη καθημερινή δραστηριότητα και αψυχολόγητη συμπεριφορά.

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η καταγγελία της ανήλικης, η οποία λέει ότι η μητέρα της όταν έχει νεύρα, την κακοποιεί. Μια φορά την έσπρωξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην άκρη επίπλου, ενώ μια άλλη τη χτύπησε με το κοντάρι της σκούπας. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, κατά καιρούς έπεφτε θύμα βίας και από τον πατέρα της.

Στο δικαστήριο, ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ο τραυματισμός ανήλικης, ούτε και το αδίκημα της έκθεσης.