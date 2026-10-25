Τραγωδία στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι – Ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα. Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στην επιχείρηση συμμετέχουν το Λιμενικό, η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών και άλλα σκάφη.

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Κοινωνία

Λιμάνι Πειραιά, Πειραιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην πύλη Ε2.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα.
  • Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην πύλη Ε2.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

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