Τραγωδία στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι – Ένας νεκρός και δύο εγκλωβισμένοι

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Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά την πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, στην πύλη Ε2.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ δύο ακόμη επιβαίνοντες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πλωτό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.