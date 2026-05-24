Τραγωδία στην Καρδίτσα: Νεκρός 46χρονος που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Μια μαύρη σελίδα γράφτηκε στη σημερινή διοργάνωση του 9ου Πλαστήριου δρόμου στην Καρδίτσα, καθώς ένας 46χρονος δρομέας έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα και έχασε τις αισθήσεις του, σημαδεύοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τη σημερινή αθλητική εκδήλωση.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα άτομα της διοργάνωσης που είναι επιφορτισμένα με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρδίτσας.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο αδόκητος θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη και σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να προχωρήσουν στην άμεση ματαίωση των υπόλοιπων αγώνων και των προγραμματισμένων απονομών.

Πηγή: ertnews/ karditsalive

 

 

