LIVE UPDATE
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Ήχησε το 112 – «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας»

Τραγικό τέλος για 47χρονο αγνοούμενο – Είχε εξαφανιστεί από του Ζωγράφου

Η περιπέτεια του 47χρονου Νικόλα Λεβέντη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα στις 14/6/2026, έληξε με τραγικό τρόπο. Ο αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας, με τα αίτια του θανάτου του να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Χαμόγελο του Παιδιού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η περιπέτεια του Νικόλα Λεβέντη, 47 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους ανθρώπους του που τον αναζητούσαν.
  • Ένας 47χρονος άντρας τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στου Ζωγράφου, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 47χρονος άντρας τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στου Ζωγράφου, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

Η περιπέτεια του Νικόλα Λεβέντη, 47 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους ανθρώπους του που τον αναζητούσαν.

Ο Νικόλας Λεβέντης εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας. Τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νικόλας Λεβέντης, εξαφανίστηκε από την περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα στις 14/6/2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα Λεβέντη και θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ