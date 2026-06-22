Τραγικό τέλος για 47χρονο αγνοούμενο – Είχε εξαφανιστεί από του Ζωγράφου

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Ένας 47χρονος άντρας τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στου Ζωγράφου, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

Η περιπέτεια του Νικόλα Λεβέντη, 47 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους ανθρώπους του που τον αναζητούσαν.

Ο Νικόλας Λεβέντης εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Γουδή της Αθήνας. Τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νικόλας Λεβέντης, εξαφανίστηκε από την περιοχή Ζωγράφου στην Αθήνα στις 14/6/2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και άμεσα είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικόλα Λεβέντη και θα βρίσκεται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί.